Власти Улан-Удэ готовятся к Родительскому дню

В Радоницу для удобства горожан усилят движение городского транспорта до кладбищ



Вопросы по подготовке к Родительскому дню - организации пассажирского транспорта до городских кладбищ, по безопасности и охране правопорядка, по противопожарной безопасности - обсудили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ, сообщает пресс-служба городской администрации. Глава комитета Сергей Гашев провел совместное совещание с представителями ГИБДД, МЧС, муниципальной «Специализированной службы» и Городского лесничества.



В родительский день 11 мая будет организовано движение пассажирского транспорта по следующим направлениям:



- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов (три автобуса);



- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкр. Шишковка до мкр. Стеклозавод;



- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» будут организованы укороченные рейсы маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 минут;



- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в Родительский день конечную остановку на кладбище в мкр. Загорск.



- работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.





Также будут организованы маршруты 8 мая (суббота) и 10 мая (понедельник):





- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов.



Отправление автобусов с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов.



Отправление с пл. Советов (ост. «Филармония») в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.





В выходные дни с 10:00 часов по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы не менее двух автобусов с интервалом 30 минут от переезда «Почтовый» по ул. Пищевая до кладбища «Южное».



Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53.



«Городское лесничество», устраивает минерализованные полосы вокруг городских кладбищ, а также патрулирует городские леса в районе кладбищ, в том числе с использованием квадрокоптера, оснащенного тепловизором.



МАУ «Специализированная служба» отвечает за содержание девяти городских кладбищ общей площадью почти 250 гектаров. Это новое кладбище «Южное» на Спиртзаводской трассе, старейшее кладбище в мкр. Горький, а также кладбища в мкр. Кирзавод, Загорск, Мелькомбинат, Забайкальский, Шишковка, Стеклозавод, Тальцы. Самое большое кладбище находится в мкр. Стеклозавод и имеет площадь 102 гектара, самое маленькое в мкр. Забайкальский площадью 0,8 гектара.



Специализированная служба оказывает услуги по уходу за местом захоронения: восстановление опавшего холма могилы, разовая уборка холма могилы, прополка цветников, окраска надмогильных сооружений (памятников, стенок для венков, столиков, скамеек, оградок и др.).



Для оформления разовой услуги можно обратиться в приемные пункты учреждения, расположенные по адресу ул. Широких-Полянского 5, ул. Гастелло 6, ул. Павлова 61, а также на кладбищах «Центральное» пос. Стеклозавод и «Южное», где с вами будут заключены договоры на оказание услуг. Для получения консультаций звоните по тел. 45-50-79, 45-58-31



Родительский день или Радоница - день особого поминовения усопших. Этот праздник отмечается после Пасхи. В этом году он выпадает на 11 мая. С давних времен считалось правильным сразу после посещения церкви отправиться на кладбище. У могилы нужно помолиться и привести место захоронения в порядок.



Фото: ulan-ude-info.ru

