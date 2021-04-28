В Улан-Удэ откроется ярмарка «Наш сад-огород»

Она даст старт весенним ярмаркам выходного дня, которые продолжатся в течение мая



Традиционная республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород» пройдет в Улан-Удэ 1-2 мая. Ее проводят мэрия столицы Бурятии и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщили в пресс-службе ведомства.



Торговля, приуроченная к открытию дачного сезона, состоится на рынках «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108) и «Стимул» (ул. Иволгинская, 13 а). На ярмарке будут продаваться саженцы, рассада, семена овощей, семенной и продовольственный картофель, удобрения, биодобавки, микропрепараты, сопутствующие товары.



Заведующая ТК «Крестьянский» рассказала о том, что новинкой этого станет открытие специализированного рынка для садоводов. «Мы создали базовую площадку для торговли саженцами и рассадой. Территория в 50 квадратных метров рассчитана на 35 машино-мест, асфальтирована и огорожена», - отметила Марина Орлова.



Кроме того, 1 мая в 12:00 на площадке ТК «Крестьянский» будет проведен мастер-класс старшим научным сотрудником, кандидатом сельскохозяйственных наук, заведующей лабораторией селекции и интродукции ягодных и плодовых культур Бурятского НИИСХ Надеждой Гусевой на тему: «Посадка плодово-ягодных растений».



Ярмарка «Наш сад-огород» даст старт ярмаркам выходного дня по продаже рассады овощных и цветочных культур, саженцев, которые будут продолжены в течение мая на площадках города.



По всем вопросам и за подробностями можно обращаться по телефонам 55-30-06, 44-30-06.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

