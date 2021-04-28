В Улан-Удэ за время большой уборки ликвидировали 205 стихийных свалок

Из столицы Бурятии вывезено почти 13 тысяч кубометров мусора



В Улан-Удэ за время весенней уборки города с 29 марта по 24 апреля ликвидировано 205 несанкционированных свалок и мусорных навалов, на полигон ТБО вывезено 12,7 тысячи кубометров мусора. Во время аналогичного месячника в 2019 году на полигон было вывезено 9,7 тысячи кубометров мусора, сообщили в городской администрации.



Из вывезенного мусора 2 тыс. кубометров «приехали» по талонам и 3,2 тыс. кубометров по муниципальному заданию «Комбината по благоустройству». Остальные 7,4 тыс. кубометров привезли горожане и организации.



В столице Бурятии провели 388 экологических акций и субботников, в которых участвовало 65 тысяч горожан – это на 10 тысяч жителей больше по сравнению с месячником 2019 года. На своих и прилегающих территориях уборку выполнили почти 1900 организаций всех форм собственности.



Сотрудники администрации города совместно с жителями и коммунальными службами убрали 26 общественных территорий.



Не обошлось и без предупреждений. Во время месячника выдано более 2 тысяч уведомлений об уборке территории.



«Я благодарю всех горожан, которые внесли свой вклад в это большое доброе дело! В прошлом году из-за локдауна у нас не было возможности объединиться и сделать наш город чище. Сейчас за месяц к генеральной уборке города подключилось почти 65 тысяч жителей. Общими усилиями привели в порядок свыше 300 улиц города и 2,5 тысячи дворовых территорий. Теперь наша задача – сохранить этот порядок. Нужно помнить, что чистый город – это заслуга, в том числе, каждого жителя», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru

