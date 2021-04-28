В Улан-Удэ истерзанному собаками мальчику присудили выплатить 720 тысяч рублей

Верховный суд не согласился с решением районного суда, повысив сумму компенсации



Напомним, речь идет о происшествии, которое случилось в январе прошлого года в 111 квартале. Семилетний Цырен пошел в магазин, но по пути на него набросилась стая собак. Разъяренные псы повалили ребенка на землю и начали грызть. Окровавленного, истерзанного мальчика с большим трудом удалось вырвать у собачьей стаи соседям.



Ребенка привезли в Детскую клиническую больницу, где оперировали под общим наркозом почти четыре часа. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны головы, ног, туловища. Первое время после операции Цырен был очень слаб, не мог говорить и только плакал от боли. Плюс ко всему, мальчишке пришлось пройти курс антирабических процедур (уколы по профилактике бешенства).



25 февраля Советский районный суд вынес решение о выплате администрацией города Улан-Удэ Цырену и его родным компенсации порядка 500 тысяч рублей. Однако адвокат семьи Виталий Хонихоев посчитал, что сумма ущерба была значительно занижена. Так как последствия для здоровья мальчика имеются по сей день. Ребенок плохо спит, его мучают кошмары, он стал хуже учиться и появились проблемы с памятью. Кроме того, он панически боится выходить на улицу один.



Правозащитник обжаловал судебное решение в Верховном суде. В общей сложности семья мальчика получит 720 тысяч рублей. Юрист Виталий Хонихоев призывает всех жителей республики, пострадавших от нападений бродячих собак, также обращаться в суды.



- В суде представители администрации города пытались уйти от ответственности, говоря, что своей вины в случившемся не усматривает. Но нам удалось доказать, что Цырен пострадал именно из-за того, что в городе сегодня существует такая опасная ситуация с бродячими собаками. Интересно, что на суде представитель мэрии признался, что, мол, мы ничего не можем сделать с этой проблемой. А куда тогда дели 107 млн. рублей, потраченные на эту «работу» только за последние пять лет? То есть, как отвечать за увечья ребенка – мы тут не причем. А как брать деньги из республиканского бюджета, так мы первые. Если вы не можете работать, то создавайте фонд для помощи пострадавшим от укусов и оттуда выплачивайте людям. Зачем тратить миллионы впустую? – задается вопросом Виталий Хонихоев.



