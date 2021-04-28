28.04.2021
Минвостокразвития РФ поддержит проект центра для сборных России на Байкале

Минвостокразвития РФ поддержит проект центра для сборных России на Байкале

Все аналогичные объекты находятся на западе страны, за Уралом их нет

В Бурятии главе Минвостокразвития Алексею Чекункову представили сегодня проект строительства тренировочного центра сборных команд России в селе Горячинск Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Объект очень нужный, ценный: играет на силу и место, и география, и то, что у вас уже традиционно развита сфера спорта. Мы несомненно поддержим», - заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдицурунов отметил, что на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов нет ни одной базы спортивной подготовки министерства спорта России. Все базы сконцентрированы в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральном округах.

«Последние 15 лет вектор проведения крупных соревнований действительно сместился в Юго-Восточную Азию: Чемпионаты мира, Олимпийские игры проходят очень часто в Китае, Японии, Южной Корее. И для наших олимпийских команд такая база необходима. Сейчас, готовясь к участию в соревнованиях в Юго-Восточной Азии, они самостоятельно находят места для тренировок, в том числе у нас, в Бурятии. Поэтому необходимость создания центра назрела», - отметил Вячеслав Дамдицурунов.

Центр разместится на территории населенного пункта. Географическое расположение на границе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, благоприятные климатические условия и уникальные природные факторы озера Байкал представляют оптимальные возможности для создания федерального центра. Расположенный рядом курорт Горячинск позволит создать медико-реабилитационный центр с использованием термальных источников курорта Горячинск, средств и методов тибетской медицины.

В состав комплекса войдут также центр летних видов спорта (стадион, футбольное поле, легкоатлетическое ядро); центр зимних видов спорта (лыжная база и каток с искусственным льдом); универсальный комплекс с залами лечебной физической культуры, кабинетами релаксации; универсальный спортивный комплекс с залами единоборств, бокса, силовой подготовки, спортивных игр и настольного тенниса; легкоатлетический манеж, трансформируемый в лукодром, стадион для стрельбы из лука, бассейн, трассы для бега, ходьбы, велопрогулок, открытые спортивные площадки, общежития для спортсменов и персонала и другие объекты. Здесь смогут проводиться как учебно-тренировочные сборы, так и соревнования различного ранга и уровня.

«Мы планируем, что этот объект станет центром международного спортивного туризма. Для нашей молодежи строительство объекта позволит создать новые рабочие места для специалистов различных отраслей: и медицины, и гостиничного бизнеса. Я уверен, что наши многие молодые спортсмены, с учетом таких возможностей, останутся в нашей республике. А также в центре мы планируем, в том числе и организовать отдых детей в свободное от тренировок время», - отметил министр.

Вячеслав Дамдицурунов напомнил, что строительство центра уже предварительно поддержал министр спорта России Олег Матыцин во время посещения Улан-Удэ. Также министерство спорта и молодежной политики Бурятии провело предварительную работу со всеми спортивными федерациями страны. Они также поддержали проект.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков находится в Бурятии с рабочей поездкой.

Фото: egov-buryatia.ru

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