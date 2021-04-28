Минвостокразвития РФ поддержит проект центра для сборных России на Байкале

Все аналогичные объекты находятся на западе страны, за Уралом их нет



В Бурятии главе Минвостокразвития Алексею Чекункову представили сегодня проект строительства тренировочного центра сборных команд России в селе Горячинск Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Объект очень нужный, ценный: играет на силу и место, и география, и то, что у вас уже традиционно развита сфера спорта. Мы несомненно поддержим», - заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдицурунов отметил, что на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов нет ни одной базы спортивной подготовки министерства спорта России. Все базы сконцентрированы в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральном округах.



«Последние 15 лет вектор проведения крупных соревнований действительно сместился в Юго-Восточную Азию: Чемпионаты мира, Олимпийские игры проходят очень часто в Китае, Японии, Южной Корее. И для наших олимпийских команд такая база необходима. Сейчас, готовясь к участию в соревнованиях в Юго-Восточной Азии, они самостоятельно находят места для тренировок, в том числе у нас, в Бурятии. Поэтому необходимость создания центра назрела», - отметил Вячеслав Дамдицурунов.



Центр разместится на территории населенного пункта. Географическое расположение на границе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, благоприятные климатические условия и уникальные природные факторы озера Байкал представляют оптимальные возможности для создания федерального центра. Расположенный рядом курорт Горячинск позволит создать медико-реабилитационный центр с использованием термальных источников курорта Горячинск, средств и методов тибетской медицины.



В состав комплекса войдут также центр летних видов спорта (стадион, футбольное поле, легкоатлетическое ядро); центр зимних видов спорта (лыжная база и каток с искусственным льдом); универсальный комплекс с залами лечебной физической культуры, кабинетами релаксации; универсальный спортивный комплекс с залами единоборств, бокса, силовой подготовки, спортивных игр и настольного тенниса; легкоатлетический манеж, трансформируемый в лукодром, стадион для стрельбы из лука, бассейн, трассы для бега, ходьбы, велопрогулок, открытые спортивные площадки, общежития для спортсменов и персонала и другие объекты. Здесь смогут проводиться как учебно-тренировочные сборы, так и соревнования различного ранга и уровня.



«Мы планируем, что этот объект станет центром международного спортивного туризма. Для нашей молодежи строительство объекта позволит создать новые рабочие места для специалистов различных отраслей: и медицины, и гостиничного бизнеса. Я уверен, что наши многие молодые спортсмены, с учетом таких возможностей, останутся в нашей республике. А также в центре мы планируем, в том числе и организовать отдых детей в свободное от тренировок время», - отметил министр.



Вячеслав Дамдицурунов напомнил, что строительство центра уже предварительно поддержал министр спорта России Олег Матыцин во время посещения Улан-Удэ. Также министерство спорта и молодежной политики Бурятии провело предварительную работу со всеми спортивными федерациями страны. Они также поддержали проект.



Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков находится в Бурятии с рабочей поездкой.



Фото: egov-buryatia.ru



