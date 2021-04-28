В России появился новый вид использования лесов – для ведения рыболовства

На этих участках можно разместить сушилки для снастей, склады инвентаря, нестационарные холодильники



Госдумой РФ принят законопроект, разрешающий использовать леса для ведения рыболовства. Соответствующие изменения найдут отражение в части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ, сообщает пресс-служба минприроды России.



Разработанная ведомством законодательная инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития рыболовства. Она будет способствовать увеличению занятости населения, созданию новых стабильных рабочих мест, прежде всего – в сельской местности и прибрежных поселках.



Предложение ввести новый вид использования лесов министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов вынес на заседание правительства России в ноябре 2020 года. Новация была одобрена.



«Предлагаем, чтобы лица, которые уже обладают правом на добычу водных биоресурсов, имели право заключить договор аренды лесного участка, который нужен для ведение рыболовства. Например, разместить на прибрежных лесных участках некапитальные объекты: сушилки для снастей, склад для хранения инвентаря, нестационарные холодильники. Подчеркиваю, это право не предусматривает рубку леса. Только размещение некапитальных объектов», – отмечал тогда Александр Козлов.



Использование лесов для этих целей осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.



Арендовать лес получат право лица, у которых есть разрешение на добычу водных биоресурсов. Положения законопроекта не распространяются на любительское рыболовство.



На прибрежных участках лесов, арендуемых для ведения рыболовства, можно будет размещать некапитальные строения, которые предназначены для обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов, а также для производства продукции из рыбы и водных биоресурсов. Среди них – сушилки, склады для хранения снастей и инвентаря, холодильники и прочие. Установить такие строения возможно при соблюдении правового режима защитных лесов, строго исключая рубку леса

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Чтобы гарантировать предпринимателям доступ к лесным участкам, заключать договоры аренды можно будет без проведения аукционов. Аналогичная норма в Лесном кодексе применяется в отношении договоров аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства, геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.



Фото: «Номер один»

