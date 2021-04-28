Жительница Улан-Удэ убила собутыльника

Ее не остановило даже то, что с ним она долгое время поддерживала отношения



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая проживала в общежитии по улице Воронежская в Улан-Удэ. Вечером 25 февраля 2021 года к ней в гости пришел знакомый 34-летний мужчина, с которым они длительное время встречались и поддерживали отношения. Вместе они стали распивать спиртные напитки, но спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку



В ходе драки женщина схватила нож и нанесла им два удара в грудь и брюшную полость гостю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемая легла спать. Лишь следующим утром она вышла из комнаты и сообщила соседям о происшествии.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



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