ВСЖД присоединилась к акции «Георгиевская ленточка»

Георгиевские ленточки вручили водителям на железнодорожных переездах магистрали



Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к акции «Георгиевская ленточка», стартовавшей в России с 27 апреля. Символические ленты железнодорожники и инспекторы ГИБДД вручили водителям автомобилей на переездах в Улан-Удэ и в поселке Смоленщина Иркутской области.



В преддверии праздника автовладельцам также напомнили о тревожной статистике: с начала 2021 года на ВСЖД произошло три ДТП на железнодорожных переездах. Виновниками аварий во всех случаях стали водители автомобилей, сообщает пресс-служба ВСЖД.



На основании замечаний, выявленных дежурными работниками переездов, к ответственности привлечено уже 50 водителей. Стоит отметить, что с 1 мая 2021 года для нарушителей ПДД на переездах существенно увеличится размер штрафов: с одной до пяти тысяч рублей.



Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.



Фото: ВСЖД

