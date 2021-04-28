28.04.2021
В КНР шестнадцать детей и два педагога ранены детсаду неизвестным с ножом

В КНР шестнадцать детей и два педагога ранены детсаду неизвестным с ножом

Полиция задержала подозреваемого, ведется дальнейшее расследование

Шестнадцать детей и два педагога  ранены при нападении неизвестного с ножом в городе Бэйлю (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) сегодня во второй половине дня. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в детском саду в поселке Синьфэн примерно в 14:00, уточнили в отделе пропаганды городского комитета КПК.

Все получившие ранения, включая двоих тяжело раненных детей, были доставлены в больницы для лечения.

Полиция задержала подозреваемого в совершении нападения с ножом. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого происшествия.

Фото: pixabay.com
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