В КНР шестнадцать детей и два педагога ранены детсаду неизвестным с ножом

Полиция задержала подозреваемого, ведется дальнейшее расследование



Шестнадцать детей и два педагога ранены при нападении неизвестного с ножом в городе Бэйлю (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) сегодня во второй половине дня. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.



Инцидент произошел в детском саду в поселке Синьфэн примерно в 14:00, уточнили в отделе пропаганды городского комитета КПК.



Все получившие ранения, включая двоих тяжело раненных детей, были доставлены в больницы для лечения.



Полиция задержала подозреваемого в совершении нападения с ножом. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого происшествия.



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