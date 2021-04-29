В Бурятии ежемесячно фиксируется более полутора тысяч нарушений закона

33 из них привели к возбуждению уголовных дел





За 3 месяца этого года прокуратура Бурятии выявила 5359 нарушений закона. Для их устранения внесены 1634 представления, 949 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в суды направлены 400 исков. По протестам прокуроров отменены и изменены 96 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 33 уголовных дела. Такие данные сегодня озвучило надзорное ведомство республики.

При этом 782 нарушений закона касаются трудовых правах граждан, 338 – жилищных прав, 820 – области охраны окружающей среды и природопользования, 310 ‒ сферы жилищно-коммунального хозяйства, 539 ‒ расходования бюджетных средств и проведения закупок.Проверками также вскрыты 277 нарушений закона в сфере противодействии коррупции, внесены 53 представления об их устранении, в суды направлены 12 исковых заявлений на сумму свыше 23 млн рублей. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 106 должностных лиц.В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 5 983 нарушения. Органам предварительного расследования направлены 452 требования, внесено 80 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 143 должностных лица.Фото: «Номер один»