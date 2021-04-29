Прокуратура Бурятии помогла ребенку «узаконить» умершего отца

Теперь его мать сможет получать пенсию по потере кормильца





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Кяхтинского района, обратившейся с просьбой помочь установить факт отцовства.

«Женщина ранее проживала с мужчиной в гражданском браке, затем переехала от сожителя в другой населенный пункт. У пары родился ребенок, но в свидетельство о рождении сведения об отце не были внесены. Позднее отец ребенка скончался, а у несовершеннолетнего отсутствовало право на получение пенсии по потере кормильца», - рассказали в надзорном ведомстве.В ходе проверки факт отцовства был подтвержден объяснениями родственников, соседей и коллег обратившейся. Позже по заявлению прокурора его подтвердил и Кяхтинский районный суд.После вступления решения суда в законную силу женщина сможет претендовать на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца для ребенка, отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com