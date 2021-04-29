29.04.2021
Прокуратура Бурятии помогла ребенку «узаконить» умершего отца

Прокуратура Бурятии помогла ребенку «узаконить» умершего отца

Теперь его мать сможет получать пенсию по потере кормильца

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Кяхтинского района, обратившейся с просьбой помочь установить факт отцовства.

«Женщина ранее проживала с мужчиной в гражданском браке, затем переехала от сожителя в другой населенный пункт. У пары родился ребенок, но в свидетельство о рождении сведения об отце не были внесены. Позднее отец ребенка скончался, а у несовершеннолетнего отсутствовало право на получение пенсии по потере кормильца», - рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки факт отцовства был подтвержден объяснениями родственников, соседей и коллег обратившейся. Позже по заявлению прокурора его подтвердил и Кяхтинский районный суд.

После вступления решения суда в законную силу женщина сможет претендовать на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца для ребенка, отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com
прокуратура
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