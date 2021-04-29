В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 144

Всего выздоровели от коронавируса 35 841 человек, 46 за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 144. Это на 27 случаев больше, чем было в среду, 54% (19 785) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 843 человека, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 27 новых случаев коронавирус: 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 694 человека.



В стационарах получают лечение 305 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 189. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ 21 пациент (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.



Амбулаторное лечение проходят 55 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 841 (+46) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 444 койки: занято – 305, свободно – 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1843 человек, с нарастающим итогом – 947 189 человек.



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