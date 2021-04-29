Продавцы на автобарахолках массово «омолаживают» машины

Эксперты выяснили - 65% подержанных авто в России имеют скрученный пробег
Эксперты автомобильного портала Дром выяснили, что 65% автомобилей на вторичном рынке имеют признаки скрученного пробега. При этом, чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что показания одометра изменяли. Эти данные получены благодаря анализу 75 тысяч случаев проверки реального пробега машины в сервисе «Дром. История Авто».
Рекордсмены по скрученному пробегу — автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей. Цифры на одометре могут не соответствовать действительности у 73% таких машин. При этом у части недорогих подержанных автомобилей пробег скручивался по 2–3 раза. В среднем реальные показания одометра занизили на 180 тысяч км.
Среди автомобилей стоимостью от 500 тысяч до 800 тысяч рублей одометр скручен у 62%. Данные о пробеге не соответствуют действительности у каждой второй машины стоимостью от 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей. У автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали два раза на 78–100 тысяч км. Несмотря на то, что с увеличением стоимости авто риск приобрести машину со скрученным пробегом снижается, существенным это снижение назвать сложно.
Больше повезло владельцам дорогих автомобилей. На рынке 40% авто стоимостью от 1,6 до 3 миллиона рублей с заниженным пробегом. В среднем показания одометра у этих машин уменьшали на 60 тысяч километров. У авто премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 миллионов рублей, пробег скручивали в 30% случаях, в среднем один раз на 25 тысяч километров.
«Если пробег авто явно не соответствует состоянию, то, как правило, проблемы будут далеко не только в цифрах на одометре. Скорее всего, в этом автомобиле уже уставшие двигатель и кузов, и точно сказать, что сломается следующим, сложно.
Проверить, не обманывает ли вас продавец, можно, посмотрев историю авто, либо проверяя машину со сканером и специалистом, либо изучив историю в сервисном центре, в котором обслуживалась машина. Рекомендуем делать все три пункта сразу», — рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.
Отметим, в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега. Привлечь продавцов к ответственности за искусственное омоложение пробега машины довольно сложно.
Фото: «Номер один»
Рекордсмены по скрученному пробегу — автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей. Цифры на одометре могут не соответствовать действительности у 73% таких машин. При этом у части недорогих подержанных автомобилей пробег скручивался по 2–3 раза. В среднем реальные показания одометра занизили на 180 тысяч км.
Среди автомобилей стоимостью от 500 тысяч до 800 тысяч рублей одометр скручен у 62%. Данные о пробеге не соответствуют действительности у каждой второй машины стоимостью от 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей. У автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали два раза на 78–100 тысяч км. Несмотря на то, что с увеличением стоимости авто риск приобрести машину со скрученным пробегом снижается, существенным это снижение назвать сложно.
Больше повезло владельцам дорогих автомобилей. На рынке 40% авто стоимостью от 1,6 до 3 миллиона рублей с заниженным пробегом. В среднем показания одометра у этих машин уменьшали на 60 тысяч километров. У авто премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 миллионов рублей, пробег скручивали в 30% случаях, в среднем один раз на 25 тысяч километров.
«Если пробег авто явно не соответствует состоянию, то, как правило, проблемы будут далеко не только в цифрах на одометре. Скорее всего, в этом автомобиле уже уставшие двигатель и кузов, и точно сказать, что сломается следующим, сложно.
Проверить, не обманывает ли вас продавец, можно, посмотрев историю авто, либо проверяя машину со сканером и специалистом, либо изучив историю в сервисном центре, в котором обслуживалась машина. Рекомендуем делать все три пункта сразу», — рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.
Отметим, в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега. Привлечь продавцов к ответственности за искусственное омоложение пробега машины довольно сложно.
Фото: «Номер один»
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