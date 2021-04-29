В Улан-Удэ бизнесмен продавал бузы с бактериями

Также у предпринимателя нашли курицу без документов





Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проверила работу ИП Попов, который производит полуфабрикаты в Улан-Удэ.

«Выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в морозильной камере хранилась курица без маркировки и документов. Кроме того, у производителя отобраны пробы мясного полуфабриката (буузы). В результате лабораторных исследований обнаружены бактерии рода листерия. Декларация соответствия на данный продукт отозвана», - сообщили в ведомстве.В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по двум статьям КоАП РФ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии