В Бурятии турбаза самовольно подключилась к термальному источнику

Целебная вода использовалась даже для хозяйственных нужд, включая стирку белья



Незаконное использование термального источника выявила в Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Владелец турбазы в поселке Новый Энхалук путем прокладки трубопровода подключился к термальному минеральному источнику «Загза», сообщили в надзорном органе.



Лечебная вода использовалась для наполнения крытого бассейна и купели, иных хозяйственных нужд, в том числе стирки вещей.



Подобная ситуация грубо нарушает природоохранное законодательство и может привести к нерациональному потреблению ресурсов, их истощению. Пользование подземными водами – лицензируемый процесс. А самовольное изъятие недр - административно наказуемое деяние, влекущее наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 рублей.



В целях устранения нарушений к юридическому лицу предъявлен иск о запрете использования скважины, демонтаже трубопровода, организации безопасной для природы рекреационной деятельности. Предприниматель приступил к наведению порядка.



Фото: epp.genproc.gov.ru

