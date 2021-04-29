Число брокерских счетов у жителей Бурятии выросло за год в три раза

Специалисты рекомендуют новичкам выбирать самые консервативные инструменты либо пассивные инвестиции



В Бурятии за 2020 год количество брокерских счетов у жителей республики увеличилось в три раза и приблизилось к 64 тысячам. Особенно быстрый рост наблюдался в конце года — в четвертом квартале было открыто почти 18 тысяч новых счетов. С января по сентябрь в среднем за квартал приток новых счетов не превышал 9 тысяч, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Кроме договоров брокерского обслуживания, когда человек самостоятельно определяет, какие ценные бумаги и в какой момент времени продавать и покупать, есть альтернатива — пассивное инвестирование. Например, договор доверительного управления ценными бумагами. Деньгами частного инвестора в этом случае распоряжается профессиональный участник рынка ценных бумаг — доверительный управляющий, который обязательно должен иметь лицензию Банка России. Задача клиента — заранее обговорить стратегию инвестирования и следить, чтобы доверительный управляющий её придерживался. Остальные решения по сделкам принимает сам управляющий.



В конце 2020 года счетов для доверительного управления ценными бумагами у жителей республики было чуть больше 2 тысяч. За год их количество удвоилось.



«Начинающему инвестору важно понимать, что успех на бирже — это вовсе не слепая удача, как в казино или в лотерее. Это результат хорошо продуманных действий. Стоит сразу приучить себя к мысли, что разбогатеть мгновенно не получится. А возможно, придется потерять часть денег в обмен на опыт. Чтобы минимизировать убытки, рекомендую новичкам выбирать самые консервативные инструменты либо пассивные инвестиции — паи ПИФ или доверительное управление. К слову, они наиболее популярны среди частных инвесторов в развитых странах», — рассказала Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.



Она также добавила, что прежде, чем выходить на фондовый рынок, нужно сформировать финансовую «подушку безопасности» — неприкосновенный запас денег на случай непредвиденных жизненных обстоятельств. И ни в коем случае не стоит инвестировать заемные средства.



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