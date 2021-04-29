Зампред правительства Бурятии призвал жителей провести выходные в кругу семьи

Ситуация по коронавирусу в стране остается тревожной, отметил Пётр Мордовской





Власти Бурятии готовятся к продолжительным майским праздникам. 29 апреля зампред правительства РБ Пётр Мордовской провел заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, где он оценил готовность служб.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в России с 1 мая по 10 мая объявлены выходные дни. Эта мера призвана снизить заболеваемость COVID-19, если граждане будут соблюдать действующие правила предосторожности.В Бурятии продолжается контроль за обеспечением противоэпидемических мероприятий. С сегодняшнего дня мобильные группы проверяют коллективные средства размещения для недопущения завоза вируса из других регионов. Пётр Мордовской призвал жителей Бурятии соблюдать меры профилактики при посещении мест массового скопления людей и провести выходные в кругу семьи, ограничив общение и выезды.- Благодаря профилактическим мероприятиям нам удалось значительно снизить заболеваемость, но ситуация в стране остается тревожной. В период праздников убедительно просим вас соблюдать масочный режим при посещении мест массового скопления людей. Проведите выходные в кругу семьи, ограничив общение и выезды. Отдельно хочу отметить ответственность владельцев кафе и ресторанов, где регистрируются нарушения режима ограничений. Мобильные группы, полиция и даже пожарные усиленной работой достигали стабилизации ситуации. Они работают сверхурочно, без доплат, выполняя при этом свою нагрузку. Мы не можем охватить всех круглосуточным контролем. Отмечу, здоровье и жизни наших жителей – это наша общая ответственность, - подчеркнул Пётр Мордовской.Также членами комиссии усилена работа по обеспечению противопожарных мер. В Бурятии введен особый противопожарный режим, усилен контроль соблюдения ограничений.- Отдельно хочу остановиться на профилактике пожаров. Сейчас начнутся выходные, и, значит, выезды на природу. В условиях особого противопожарного режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров. Пикники на природе разрешены только в установленных местах. Несоблюдение правил влечет наложение штрафа на граждан до 5000 рублей; на юридических лиц - до 500 000 рублей. Будьте ответственны за благополучие земляков, нашей природы. Берегите себя и окружающих, - обратился к жителям Бурятии зампред правительства.Фото: «Номер один»