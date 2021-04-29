Минвостокразвития поддержит Бурятию в выходе на индийский рынок

Алексей Чекунков поручил представить всю продукцию Бурятии, которая может быть интересна Индии



Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил правительству Бурятии консолидировать всю продукцию, которую производят в Бурятии и которая может быть интересна Индии, для дальнейшей проработки вопросов финансирования и развития сотрудничества с этой страной.



Поручение дано во время посещения федеральным министром Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, где обсуждались вопросы расширения поставок продукции предприятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В период пандемии У-УППО начало активно развивать производство изделий для борьбы с COVID-19 – защитных экранов для лица, рециркуляторов-обеззараживателей воздуха для общественных и промышленных помещений. Сейчас предприятие реализует проект по производству наконечников для пипеточных дозаторов. «Когда начался ковид, пошел дефицит. Мы завод наш попросили выпускать пипетки, потом, когда их уже начали делать, показали продукцию главе минпромторга РФ Денису Мантурову, получили поддержку», - рассказывает глава Бурятии Алексей Цыденов.



Предприятие планирует поставку наконечников для дозаторов пипеточных и самих дозаторов для фармкластера в рамках сотрудничества с Индией. Также интерес представляют рециркуляторы-обеззараживатели воздуха, озонаторы.



«Несколько дней назад я встречался с послом Индии, а премьер-министр страны Наренда Моди, когда был здесь, предложил миллиард долларов - кредитную линию льготную именно на Дальневосточный федеральный округ. Но требуется, чтобы российская продукция хотя бы на 75% была востребована в Индии. Они могут нас прокредитовать на большое расширение, чтобы в Индии такие вещи закупали. У нас сейчас с Индией большое сотрудничество развивается в сфере вакцин. Индия – глобальный центр производства фармпрепаратов, несколько индийских компаний сейчас готовит масштабное производство вакцин. В связи с этим есть контакты на уровне министерства здравоохранения, на уровне правительства. Точно у нас будут мероприятия с Индией в рамках Восточного экономического форума, так что мы готовы тоже по линии министерства поддержать предприятия Бурятии по нашим каналам», - отметил Алексей Чекунков.











Пандемия коронавируса приостановила эти контакты, а сейчас Индия пострадала от очень крупной вспышки COVID-19, однако намеченные планы никто не отменял.



Фото: egov-buryatia.ru

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил правительству Бурятии консолидировать всю продукцию, которую производят в Бурятии и которая может быть интересна Индии, для дальнейшей проработки вопросов финансирования и развития сотрудничества с этой страной.Поручение дано во время посещения федеральным министром Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, где обсуждались вопросы расширения поставок продукции предприятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.В период пандемии У-УППО начало активно развивать производство изделий для борьбы с COVID-19 – защитных экранов для лица, рециркуляторов-обеззараживателей воздуха для общественных и промышленных помещений. Сейчас предприятие реализует проект по производству наконечников для пипеточных дозаторов. «Когда начался ковид, пошел дефицит. Мы завод наш попросили выпускать пипетки, потом, когда их уже начали делать, показали продукцию главе минпромторга РФ Денису Мантурову, получили поддержку», - рассказывает глава Бурятии Алексей Цыденов.Предприятие планирует поставку наконечников для дозаторов пипеточных и самих дозаторов для фармкластера в рамках сотрудничества с Индией. Также интерес представляют рециркуляторы-обеззараживатели воздуха, озонаторы.«Несколько дней назад я встречался с послом Индии, а премьер-министр страны Наренда Моди, когда был здесь, предложил миллиард долларов - кредитную линию льготную именно на Дальневосточный федеральный округ. Но требуется, чтобы российская продукция хотя бы на 75% была востребована в Индии. Они могут нас прокредитовать на большое расширение, чтобы в Индии такие вещи закупали. У нас сейчас с Индией большое сотрудничество развивается в сфере вакцин. Индия – глобальный центр производства фармпрепаратов, несколько индийских компаний сейчас готовит масштабное производство вакцин. В связи с этим есть контакты на уровне министерства здравоохранения, на уровне правительства. Точно у нас будут мероприятия с Индией в рамках Восточного экономического форума, так что мы готовы тоже по линии министерства поддержать предприятия Бурятии по нашим каналам», - отметил Алексей Чекунков. Напомним , на ВЭФ-2019 глава Бурятии Алексей Цыденов подарил президенту России Владимиру Путину и премьеру министру Индии Нарендра Моди нефритовые четки. Главы государств посетили павильон Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока», организованной в рамках V Восточного экономического форума. Владимир Путин и Нарендра Моди ознакомились с экспозицией вертолетов Улан-Удэнского авиазавода, производством нефрита и тест-маркерами на определение инсулина. Главам государств представили легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Также президент России и премьер-министр Индии осмотрели многофункциональный вертолет второго поколения Ми-171А2 вместимостью до 24 пассажиров. В павильоне Бурятии Алексей Цыденов показал президенту России и премьер-министру Индии интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, об успешных инвестиционных проектах и планах развития. Алексей Цыденов рассказал о работе Центра восточной медицины и о проекте бурятской компании - резидента «Сколково», которая разработала тест-маркеры для определения ранней стадии инсульта. Представитель компании вместе с руководителем медицинского комплекса «Меданта» из Индии господином Сунил Сачдева рассказали, что аппарат планируют протестировать в сети клиник в Индии. А в начале 2020 года глава Бурятии провел в Дели рабочие встречи с руководством «Меданты» и сети отелей ITC Hotels. Индийская сеть многопрофильных госпиталей «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ. После определения площадки компания планирует строительство собственного отдельного корпуса. По предварительным расчетам сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей. Обсуждалась возможность строительства трех гемодиализных центров в районах республики, инвестиции в модернизацию оборудования онкологического диспансера, инвестиции в офтальмологию и продвижение на рынке Индии экспресс-гемотестов для выявления инсульта и других повреждений мозга. Эта работа ведется правительством Бурятии в рамках достигнутых договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.Пандемия коронавируса приостановила эти контакты, а сейчас Индия пострадала от очень крупной вспышки COVID-19, однако намеченные планы никто не отменял.Фото: egov-buryatia.ru