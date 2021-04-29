В Бурятии нашли еще одного ветерана, оставшегося без звания «Герой Советского Союза»

Благодаря проекту «Герои без звезд» установлены имена 80 жителей республики, которым так и не вручили эту награду



Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов вручил копии наградных листов Героя Советского Союза потомкам Федора Глебовича Сигаева, уроженца села Ташелан Заиграевского района, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



В 1945 году гвардии старший лейтенант Сигаев взял командование взвода на себя и сумел отбить восемь атак противника при штурме моста через реку Дунай. За свой героический поступок он был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил орден Отечественной войны первой степени. Почему так вышло, уже сложно разобраться, но спустя десятилетия наградной лист нашелся благодаря проекту «Герои без звезд», идейным вдохновителем которого является журналист издательского дома «Буряад Унэн» Баясхалан Дабаин.



Церемония вручения копии наградных листов родственникам героев ежегодно проходит в Народном Хурале. Глава республиканского парламента Владимир Павлов отметил, что проект по увековечиванию памяти фронтовиков из Бурятии имеет большое значение:



- Победа, которую одержал наш народ в Великой Отечественной войне - это история всей страны, история отдельно взятой семьи и отдельно взятого человека. Федор Глебович - настоящий герой. Думаю, этот наградной лист как реликвия будет бережно храниться в семье Сигаевых.



Недавно в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Улица героя» именем нашего прославленного земляка была названа улица в поселке Забайкальский в Улан-Удэ.



Сам же Баясхалан Дабаин признается, что сначала это были просто очерки о тех, кто был представлен к званию Героя Советского Союза. «Со временем все начало набирать обороты, расширяться и вылилось в масштабный проект. Сегодня он реализуется при поддержке Народного Хурала и администрации районов и сельсоветов. Наш проект будет продолжен, мы будем и дальше находить героев. Если до старта нашего проекта в Бурятии насчитывалось 12-13 фронтовиков, представленных к званию Героя Советского Союза, но не получивших награду, то сейчас счет доведен до 80», - рассказал журналист.



Депутат Народного Хурала Андреян Зыбынов отметил, что для него вдвойне важно, что Федор Сигаев долгие годы проживал на территории его избирательного округа, по улице Фрунзе. «Федор Глебович много лет своей жизни отдал работе на Улан-Удэнском судостроительном заводе. Очень важно, что есть потомки, которые берегут память о нем. Будем надеяться, что на федеральном уровне будет принято решение о том, чтобы к очередной годовщине Великой Победы те, кто в свое время не был удостоен звания Героя Советского Союза, но совершил весомый подвиг, будут удостоены этого высокого звания посмертно. Надеемся, что этот проект будет продолжен, и таких героев мы будем узнавать больше».



На вручение наградного листа в Народный Хурал пришли представители нескольких поколений семьи Сигаевых. Как отметила внучка героя Татьяна Сигаева, это знаменательное событие не только для них, но и для всей Бурятии: «Сегодня мы вновь убеждаемся в героизме и самоотверженности советского солдата. Немало подвигов было совершено нашими земляками, кто-то был представлен к высокому званию Героя Советского Союза, кто-то нет. Самая главная награда – это наша с вами память».



Кроме того, семья Сигаевых обратилась к председателю Народного Хурала Владимиру Павлову с просьбой оказать содействие в присвоении звания Героя Советского Союза их деду и прадеду Федору Сигаеву посмертно.



Фото: hural-buryatia.ru

