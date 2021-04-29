В улан-удэнском роддоме родились тройняшки

Сейчас в медучреждении ожидают роды 5 мам с двойняшками



Сотрудники Республиканского перинатального центра поделились хорошими новостями. На днях жительница Улан-Удэ родила трех девочек.



- Сложно представить, на 7 мамочек - 16 детей! На сегодня в Республиканском перинатальном центре лежат 5 беременных с двойнями и 2 с тройней, одна из которых вчера родила 3 девочек, - сообщили медики.



Сотрудники роддома напомнили, что по статистике многоплодные беременности встречаются лишь в 1,5–2,5% наблюдений, чаще в семьях, где мать или отец, или оба супруга родились в результате многоплодной беременности.



- При этом нельзя не вспомнить известную формулу, согласно которой многоплодные беременности встречаются с частотой геометрической прогрессии, образующейся при возведении в степень числа 80, - отметили врачи.



Получается, что одна двойня встречается на 80 родов, тройня - на 80 родов в квадрате (6400), четверня - на 80 родов в кубе (512 000), пятерня - на 80 родов в четвертой степени (40 960 000).





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