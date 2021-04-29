Полиция Бурятии обучает военных коллег обращению с нелетальным оружием

Программой предусмотрены занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию



Сотрудники военной полиции Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, проходят обучение на специализированных курсах повышения квалификации с участием инструкторов из МВД. Занятия проходят на базе окружного учебного центра ВВО, сообщили в пресс-службе округа.



В рамках учебного процесса инструкторы проводят с военнослужащими занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящим на вооружении военной полиции. Кроме того, военные полицейские пройдут правовой курс, в ходе которого ознакомятся с изменениями в нормативно-правовой базе.



Программой обучения также предусмотрены занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию.



Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».



Фото: function.mil.ru



