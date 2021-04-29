В Бурятии за лесниками следил глухарь

Птица подпустила людёй поближе и позволила снять себя на видео





В Баргузинском районе лесники патрулировали леса. Через некоторое время один из лесничих почувствовал на себе пристальный взгляд. «Я сначала не понял, кто смотрит. Вроде нет поблизости людей. Мы 50 метров прошли, потом 100, а все равно кто-то смотрит. Уже подумал, что следят за нами» - со смехом рассказывает участковый лесничий.

«Пожелали глухарю здоровья и всего наилучшего. Он еще немного походил, а после, улетел от нас, и мы поехали дальше на патрулирование» - рассказывают сотрудники Баргузинского лесничества.









Оказалось, что за лесниками, вытянув шею, пристально наблюдал глухарь. Птица подпустила лесников поближе и позволила снять себя на видео. Специалисты отмечают, что глухарь совершенно здоров, и сейчас у птиц – брачный период.Именно в это время глухари становятся более уязвимыми. В процессе так называемого «токования» - щебетания, которое обычно сопровождается распусканием крыльев и запрокидыванием головы назад, птицы теряют обычную осторожность. Этим и пользуются охотники.Фото и видео: РАЛХ