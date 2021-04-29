Водители из Бурятии представят ВВО на конкурсе «Военное ралли – 2021»

В случае удачного выступления их ждет одноименный международный турнир



Сборная команда военных водителей мотострелкового соединения, дислоцируемого в Бурятии, представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Военное ралли – 2021» в Кызыле (Тува), сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие стали лидерами по итогам окружного этапа конкурса, который проходил в Забайкальском крае.



Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. Первый - индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап - выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий - гонка с преследованием на 131 км. Четвертый - командная гонка - военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победительница, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».



Команда международного конкурса «Военное ралли» из Бурятии выполняла заезды на грузовых машинах и специальной технике, принятой на вооружение в Российской Федерации.



Помимо команды ВВО в соревнованиях примут участие экипажи Центрального, Южного, Западного военных округов, а также Северного флота, ВДВ и Росгвардии, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах.



Торжественная церемония открытия конкурса состоится в мае в Кызыле. Команда победителей представит Россию на международном турнире «Военное ралли-2021» в июле этого года.



Фото: function.mil.ru

