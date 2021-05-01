Спикер Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Первомаем

Дорогие земляки!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

По традиции с Первомаем мы связываем надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной и стабильной жизни. Этот поистине народный праздник одинаково любим всеми поколениями россиян. Меняясь со временем, Первомай не утратил своего высокого смысла и значения как праздник единства и сплоченности всех созидательных сил, стремления к миру, благополучию и процветанию нашего Отечества.Второй год праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, необходимых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что предстоящая декада майских выходных будет способствовать снижению заболеваемости. Сообща мы прилагаем все усилия, чтобы преодолеть эту ситуацию как можно скорее. Проводится массовая вакцинация, принимаются все необходимые меры, реализуется план оздоровления экономики, чтобы обеспечить достойную жизнь каждому жителю республики.Пусть эти весенние дни дадут всем нам новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен! Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!