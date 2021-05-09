Спикер Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы

Дорогие земляки!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - главный и поистине всенародный праздник для всех россиян. Май 1945 года - триумфальный месяц для нашего Отечества: всему миру наши отцы, деды и прадеды показали силу единства, мужества и отваги. Прошли десятилетия, но память о тех грозных военных годах продолжает связывать народы и поколения. Мы с гордостью называем себя наследниками Великой Победы, потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников тыла, отстоявших Отчизну и подаривших нам мирную жизнь!Нам святы и дороги имена наших земляков, тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Мы помним тех, кто вернулся на родину в орденах и медалях, кто нес трудовую вахту в тылу и всеми силами приближал Победу.Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, мы помним ваш завет: сила нашего народа в единстве, сплоченности и бесконечной любви к своей Отчизне. Ваш пример вдохновляет нас на созидательный труд во имя мира и будущего! Низкий вам поклон! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы близких!С Днем Победы, дорогие земляки!