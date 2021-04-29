В Бурятии более 1,3 тыс кураторов групп в ссузах получат доплату

Общий объем выплат этим педагогам ежегодно будет составлять более 243 млн рублей



Новую доплату, аналогичную выплатам за классное руководство в школах, будут получать в Бурятии 1310 педагогов-кураторов учебных групп в учреждениях среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, о введении ежемесячной выплаты в размере пять тысяч рублей президент России Владимир Путин объявил в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что после того, как он поручил ввести в прошлом году эту ежемесячную надбавку к зарплате классным руководителям, к нему стали обращаться педагоги среднего профессионального образования.



«Пишут, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей – для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», - сказал президент.



Общий объем выплат педагогам учреждений среднего профессионального образования в Бурятии ежегодно будет составлять 243,3 млн рублей.



«Наверное, могу от имени всех кураторов всех колледжей Бурятии выразить нашу большую радость и удовлетворение. Нашу сложную и очень важную работу по воспитанию подростков наконец-то отметили и планируют увеличить зарплату: мы будем получать доплату за кураторство - 5000 рублей. Это радость не только кураторов и преподавателей, это радость и их семей, по праву гордящимися ими», - прокомментировала нововведение куратор группы Бурятского лесопромышленного колледжа Ольга Манзарова.



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