В Монголии разыгралась подземная стихия

Три землетрясения зафиксировано в стране за сутки



В Монголии 28 апреля в 19:26 в районе местности «Хачим», расположенной в сомоне Ханх аймака Хубсугул, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает



По данным сообщения из аймака Хубсугул, жертв и разрушений нет, жители сомона Ханх и близлежащих районов ощутили незначительные подземные толчки.



Повторное землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано сегодня в 04:14. Эпицентр находился в районе местности «Долоон-уул», также расположенной в сомоне Ханх, говорится в сообщении.



Ещё одно землетрясение магнитудой 3,6 произошло сегодня в 05:00 утра в южной части Монголии в аймаке Умнуговь (ранее Южно-Гобийский аймак). Эпицентр землетрясения находился в районе местности «Нарийн заг». Согласно сообщению из аймака, жерт и разрушений нет.



Фото: montsame.mn

В Монголии 28 апреля в 19:26 в районе местности «Хачим», расположенной в сомоне Ханх аймака Хубсугул, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на Институт астрономии и геофизики Академии наук Монголии.По данным сообщения из аймака Хубсугул, жертв и разрушений нет, жители сомона Ханх и близлежащих районов ощутили незначительные подземные толчки.Повторное землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано сегодня в 04:14. Эпицентр находился в районе местности «Долоон-уул», также расположенной в сомоне Ханх, говорится в сообщении.Ещё одно землетрясение магнитудой 3,6 произошло сегодня в 05:00 утра в южной части Монголии в аймаке Умнуговь (ранее Южно-Гобийский аймак). Эпицентр землетрясения находился в районе местности «Нарийн заг». Согласно сообщению из аймака, жерт и разрушений нет.Фото: montsame.mn