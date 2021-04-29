Жители Бурятии ужаснулись состоянием сельской школы

«Что с ней? Она войну пережила?» - задаются вопросом горожане



Жители Заиграевского района в социальных сетях опубликовали видео школы в поселке Старый Онохой. Сельчане задаются вопросом, как спокойно отпускать детей в ветхую школу.- Треснувшие окна, состоящие из кусочков, которые вываливаются при ветре, обвалившиеся стены, качающийся пол, поломанный фундамент, который отсутствует в некоторых местах... Скажете: «Это прошлый век!». Нет! Такие здания существуют до сих пор и там обучаются дети! А вы отпустили бы своего ребёнка получать знания в таком помещении? – вопрошают жители села.Публикация вызвала шквал негодования у граждан.- Это где такая школа? Что с ней? Она войну пережила? Как там учиться? – удивляется женщина.- Там не работает директор вообще, можно же было сделать косметический ремонт, - комментирует другой пользователь.- Ужас. Детям учиться негде, зато торговые центры у нас растут как грибы, - добавляют там же.фото: "Весь Улан-Удэ"