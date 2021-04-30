Из Бурятии уезжают даже китайцы

С начала 1990-х гг. республику покинули более 400 тысяч человек





Число эмигрантов из Бурятии в другие страны и регионы бьет рекорды: в 2020 году за границу уехало 2,5 тыс. человек. Еще большие потери регион несет из-за оттока квалифицированных кадров и абитуриентов в другие регионы.

По данным Бурятстата, за последние десять лет - с 2010 по 2020 гг. - отмечается миграционный отток (убыль) населения. Меньше всего уехало в 2014 году, когда еще на населении не сказались санкции после взятия Крыма. Тогда миграционная убыль составила 4,6 тыс. человек. Но с началом экономической стагнации ежегодно число покидающих регион увеличивалось и достигло максимума в 2018 году.В 2019 году ситуация с оттоком несколько улучшилась, но в кризисный, 2020 год ситуация снова вернулась на траекторию потерь населения. Из Бурятии уехало всего 1,3 тыс. человек.«В целом с начала 1990-х гг. из республики уехало 432 тыс. человек», - сообщила Юлия Бюраева, доктор социологических наук на состоявшемся недавно круглом столе в Хурале.Масштаб потерь трудно поддается воображению, это примерно то же самое, если бы все жители Улан-Удэ разом снялись со своего места и уехали. Причем, по словам ученого, приток из других регионов (преимущественно Забайкальского края) и естественный прирост населения не смогли компенсировать эти потери. В итоге население республики за эти годы сократилось на 6,1 % и составляет на данный момент 985,7 тыс. человек.Как отметил докладчик, «уезжают и планируют переезд, как правило, активные, молодые, хорошо подготовленные кадры, а приезжают люди с низкой квалификацией». Так, в числе выбывших основную часть занимает молодежь (в возрасте от 15 до 29 лет) – это 40 %.Снизился культурный уровень, и выросла преступность. А ведь все хотят жить в культурном и комфортном обществе, а не глядеть на пьяный и сквернословящий контингент на улицах столицы республики. Но главной причиной того, что люди пакуют чемоданы, стала безработица (в два раза выше, чем в среднем по РФ) и низкие доходы. Причем средняя зарплата в 40 тысяч (которая тоже не впечатляет, учитывая падение курса рубля) сама по себе не отражает истинной картины, поскольку большинство работающих жителей получают зарплату в среднем 25 тыс. рублей. Как прожить на эти деньги, учитывая наш холодный климат? Не случайно наибольший отток жителей Бурятии в 2020 году произошел в Южный федеральный округ (490 человек).- Главная причина оттока — это низкий уровень зарплат, не соответствующий климату, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Траты на обогрев жилищ, покупку теплой одежды и доставку продовольствия колоссальны.По его расчетам, для нормального проживания в столь экстремальных условиях, согласно мировой практике, необходима зарплата, эквивалентная 4 тыс. долларов США (свыше 300 тыс. рублей).Пока же подобный уровень доходов можно наблюдать лишь у небольшой части общества: министров, депутатов, судей, высокопоставленных силовиков, чиновников, банкиров, энергетиков и т. д.Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова сообщила в своем докладе, что снижение остроты проблемы видится «в эффективном трудоустройстве и снижении уровня общей безработицы, повышении качества и престижа образования в республике». По ее словам, «вхождение республики в состав ДФО дало дополнительные возможности для решения этих проблем».Чиновники нашли «точки роста, направленные на создание высокопроизводительных рабочих мест в районах республики в отраслях сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесопереработки, добычи и переработки полезных ископаемых, туризма и др., которым доступны все инструменты поддержки и развития для Дальнего Востока».Пока же с доходами проблема. В том числе в связи с вытеснением малого бизнеса из прибыльных сфер. Это не только «нефритовый», «мусорный», «лесной», «рыбный» и «строительный» бизнес, который сделал тысячи, если не десятки тысяч жителей Бурятии рублевыми миллионерами (пока не произошел передел рынка и фактический запрет на ведение экономической деятельности в этих и других сферах).Свернули свою деятельность и многие владельцы маленьких магазинов после введения заградительных высоких таможенных пошлин, экспансии крупных торговых сетей и общего усложнения ведения бизнеса. Естественно, что эти люди уже не видят перспектив в обещаниях чиновников сделать регион экономически развитым. Судя по всему, пока на российском уровне не произойдут перемены во внутренней политике, в том числе стимулирование региональных экономик, процесс оттока продолжится.Кстати, в Бурятии в 2020 году отток за рубеж усилился. Из-за границы прибыло 2074 и выбыло 2543 человека. Но если раньше основную долю составляли бурятские студенты и трудовые кадры, то сегодня «наибольшую долю в миграционном оттоке населения составляют мигранты из Китая и Киргизии – 641 человек. Депрессия вытесняет и китайцев.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»