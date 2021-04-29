В Бурятии потихоньку прощаются с наличными

Количество переводов по картам жителей республики за год выросло почти на треть



Количество переводов по картам жителей Бурятии за 2020 год выросло почти на треть. Приблизительно каждая пятая транзакция — перевод с карты на карту. В 2020 году жители республики совершили около 60 миллионов таких операций — на треть чаще, чем в 2019 году, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Общая сумма переводов также увеличилась на 30% и приблизилась к четверти триллиона рублей. За один раз держатели карт переводили в среднем чуть больше 4 тысяч рублей.



«Расчеты по картам уже никого не удивляют, многие используют технологию NFC в смартфонах или «умных» часах. Для оплаты через них не нужна банковская карта. Постепенно появляются точки оплаты, где и виртуальные карты не нужны. Это оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей. Человеку для оплаты нужен только смартфон и подключенная в своем банке услуга по переводам в Системе быстрых платежей», — рассказал Борис Цыденов, заместитель управляющего республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.





Он также отметил, что сейчас уже почти 50 российских банков предоставляют такой сервис торговым точкам. Для последних это возможность существенно экономить на эквайринге, ведь размер банковской комиссии ограничен на законодательном уровне. К примеру, магазины товаров повседневного спроса в этой системе заплатят комиссию не более 0,4% от суммы платежа. Такой же лимит действует при оказании медицинских и образовательных услуг. По всем остальным операциям он должен быть не более 0,7%.



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