В Новоильинске вандалы разрушили памятник ветеранам войны

Администрация поселка обещает восстановить монумент в ближайшее время

Жители поселка Новоильинск Заиграевского района выложили в вайбер-чате фотографии разрушенного памятника. Вернее, ограждения вокруг монумента: по периметру сломаны столбы, порвана цепь, отломан постамент.Сельчане негодуют:- Надо обязательно найти того, кто это сделал и заставить всё исправить, чтобы другим не повадно было. А вообще люди уже совсем обнаглели, и так поселок, словно после войны, так ещё себе же хуже делаем.- Нужно просмотреть все видеокамеры с магазинов и за их счёт ремонтировать, где у нас участковый? Пусть займётся, а то совсем обнаглели, всё ломают, рушат.- Что за люди пошли, ни своего, ни чужого не жалко! А День Победы совсем скоро!Как сообщили в МВД по РБ, сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.Глава МО СП «Новоильинское» Леонид Калашников уверяет, что памятник в скором времени восстановят:- Памятник был поврежден еще два месяца назад. Мы его будем восстаналивать. Хотим сделать памятник, посвященный воинам интернационалистам (ветеранам Афганистана, Чечни и т. д.). ТОС «Преодоление» выделяет деньги на это. Как только деньги поступят ТОСу, начнутся ремонтные работы. После чего за памятником будут следить. Мы уже попросили, чтобы наружная видеокамера магазина, который находится рядом, была направлена на монумент.