В Забайкалье перед судом предстанет контрабандист из Бурятии

Его обвиняют в попытке перевозки в Китай масла каннабиса через автомобильный пункт пропуска



Даурский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Бурятии. Он обвиняется в «незаконном изготовлении наркотического средства в значительном размере и его контрабанде», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



По версии следствия, в феврале нынешнего года обвиняемый, находясь в районе свалки поселка. Забайкальск, собрал листья дикорастущей конопли, а затем изготовил из них наркотическое средство - масло каннабиса. Часть средства употребил на месте, оставшуюся часть решил взять с собой в Китай.



Сверток с наркотиком для сокрытия от таможенного контроля он поместил во внутренний карман куртки и, будучи водителем грузовика, попытался проехать через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» Читинской таможни. Однако сотрудники таможни нашли и изъяли масло каннабиса.



В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд.



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