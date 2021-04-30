В Бурятии подожгли сельское кладбище

Местные жители хотели огнем очистить могилы от прошлогодней травы
В Бурятии накануне днем на пульт пожарной охраны поступила информация о загорании травы на кладбище в селе Бичура Бичурского района. На место незамедлительно выехали работники пожарной части. На момент прибытия пожарных горела сухая трава на площади 200 квадратных метров.
Сотрудник государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по Бурятии на месте выявил виновных в пожаре. Ими оказались местные жители, сообщили в управлении.
В ходе предварительной проверки установлено, что они подожгли сухую растительность при уборке места захоронения и огонь распространился по территории кладбища. Правонарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Как сообщал «Номер один», с начала года в Бурятии зарегистрировано 250 загораний сухой растительности, площадь загораний составила почти 300 гектаров. С начала весны в 13 случаях существовала угроза перехода огня от загораний травы на лесной массив и на населенные пункты. Несколько раз горели кладбища.
Фото:03.mchs.gov.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?