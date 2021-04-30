В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 172

В республике ситуация с коронавирусом не улучшается, но и не ухудшается



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 172. Это на 28 случаев больше, чем было в четверг, 54% (19 809) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 846 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 28 новых случаев коронавируса: 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 752 человека.



В стационарах получают лечение 296 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 182. В отделениях реанимации находится 51 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ 21 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Амбулаторное лечение проходят 154 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 876 (+35) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 424 койки: занято – 296, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 471 человека, с нарастающим итогом – от 948 660 человек.



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