В Бурятии сторож детсада наказал заведующую

Мужчину уволили без зарплаты, в ответ он пожаловался в прокуратуру





В Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру обратился бывший сторож детского сада с заявлением о нарушении его трудовых прав. Мужчина сообщил, что в день увольнения работодатель не произвел с ним расчет, не выплатил зарплату в размере 9,3 тыс. рублей и компенсацию за нарушение установленного срока выплаты.

Прокурор внес заведующей детским садом представление, по результатам рассмотрения которого бывший сторож получил положенные деньги. Также заведующая привлечена к административной ответственности и оштрафована. Кроме того, руководителю дошкольного учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда.Фото: «Номер один»