Вакцинация от коронавируса: «за» две трети населения

Россияне поддерживают массовую вакцинацию и готовы прививаться отечественной вакциной
Положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса абсолютное большинство россиян (65%). Противоположное мнение имеют 17%. Наибольший уровень поддержки вакцинации среди граждан старше 60 лет (81%) и 45-59 лет (71%), а также среди жителей Москвы (69%) и Санкт-Петербурга (72%), сообщает ВЦИОМ.
Подавляющее большинство наших соотечественников (70%) убеждены, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса и новые вспышки эпидемии. Обратного мнения придерживается один из пяти наших сограждан (20%).
О готовности привиться российской вакциной от коронавируса заявили 46% опрошенных, 39% не стали бы этого делать. Уже сделали прививку 11% опрошенных. Наибольший интерес к российской вакцине проявляют соотечественники старше 60 лет: 19% респондентов в этой возрастной группе уже привились и 52% намерены это сделать.
Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav
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