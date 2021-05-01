Места лишения свободы Бурятии готовятся к массовым посадкам

Заключенные бурятских исправительных колоний скоро выйдут в поле



Заключенным предстоит вырастить еду для себя и своих товарищей по несчастью (попасть в места лишения свободы – это своего рода несчастье, пусть в нем и виноват сам сиделец).



Во времена СССР колонии назывались ИТК – исправительно-трудовые колонии. Сейчас о труде уже не сильно говорят. Колонии называются просто исправительными. Однако место для труда в этом подневолье все равно есть. В том числе для сельхозтруда. Коровам все равно, кто их доит, – вольные или подневольные. Свиньям тоже нет разницы, кто подбросит корма в кормушку. А курам-несушкам тем более безразлично, кто заберет у них снесенные яйца…



Сталинский ГУЛАГ обладал огромным хозяйственным комплексом, в котором использовали труд зэков. Начиная от лесоповала, добычи полезных ископаемых и строительных работ. Сейчас масштаб, конечно, меньше - времена изменились, да и нравы стали куда мягче. Тем не менее весна опять пришла, а с ней и время массовых посадок.



Бройлеры растут на нашей «зоне»



В колонии строгого режима по Спиртзаводской трассе в городе Улан-Удэ заключенные разводят кур-бройлеров. Это единственная колония республики, где развивается бройлерное направление.



«Колониальное» животноводство в целом находится в стабильном положении. Достигнутый уровень поголовья можно назвать довольно устоявшимся. В 2018 году в ИК на территории республики было 544 головы свиней и КРС.



В 2019 году поголовье выросло до 907, а в прошлом году находилось на отметке 752 головы. Традиционно абсолютное большинство здесь составляют свиньи. Количество КРС колебалось в границах от 53 до 61. А домашней птицы в последние годы на «зонах» выращивали от 3003 до 2937 штук.



Кролики не выращиваются, сообщили «Номер один» в УФСИНе по Республике Бурятия.



Исправительное ведомство отметило, что в последние годы подведомственные учреждения самостоятельно обеспечивают свои годовые потребности в мясе на 17,5%.



Сельхозпроизводством, то есть животноводством и растениеводством, в Бурятии занимаются все исправительные учреждения, кроме Следственного изолятора. А их целых семь: четыре ИК, одна колония-поселение, одно лечебно-исправительное учреждение ну и упомянутое «бессельхозное» СИЗО.



В настоящее время подведены итоги января-марта 2021 года. Так, заключенные бурятских «зон» собрали более 108 тыс. куриных яиц, получили от коров 4,25 тонны молока.



Но, на наш взгляд, основой «колониальной» аграрной мощи является растениеводство. Для него то как раз и начинается сезон.



Зэки осваивают «чужие» земли



Выращивание сельхозкультур не ограничивается собственными землями учреждений.



Растениеводство ведется также на землях, предоставляемых учреждениям на праве безвозмездного пользования. Договор заключается как с частными лицами, так и с муниципалитетами, говорят в УФСИНе по Бурятии.



Площадь, засеваемая заключенными, определяется исправительными учреждениями исходя из потребности территориального УФСИНа в тех или иных видах культур.



Она, в свою очередь, зависит от количества осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях УФСИНа России по Республике Бурятия, раскрыло «тюремное» ведомство некоторые детали аграрной политики колоний.



Зэки-растениеводы ежегодно выдают «на гора» около тысячи тонн урожая разных видов культур. В 2018 году – 948 тонн, затем более тысячи тонн. А прошлом, 2020 году опять вышли на уровень 2018 года.



Не все бывает гладко. Например, недавно ФКУ «Колония-поселение №3» провело аукцион на закупку семян картофеля на 2,8 млн рублей. От потенциальных поставщиков не пришло ни одной заявки. В настоящее время семенной материал закуплен в полном объеме. Посевная кампания начнется в установленные сроки, заверили в УФСИНе.



Выращенная продукция ориентирована исключительно «внутрь» пенитенциарной системы.



Выращенный урожай полностью направляется на питание осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия. В среднем в последние годы обеспеченность в картофеле и овощах свежих составляет 100%, рассказало ведомство.



Для сравнения, промышленную продукцию (пиломатериал, оконные блоки, срубы домов, мангалы и др.), которую изготавливают в колониях, наоборот, стараются реализовать на открытом рынке.



Почему подходы к аграрной продукции и промышленной различаются, нам не очень понятно.



Вряд ли это связано с несоответствием продуктов питания, выращиваемых зэками, российским требованиям безопасности и качества. Если выращенную картошку и огурцы разрешают включать в рацион «колониального» контингента за «колючкой», то, наверное, на воле выращенное тоже не повредит.



По большому счету немалая часть осужденных может заинтересоваться работой в «отсидке». Помимо разнообразия в жизни, за нее платят определенные деньги. Хотя, конечно, там всегда, наверное, найдутся сторонники взглядов, что деньги надо зарабатывать только криминальным путем, или просто очень ленивые заключенные.



И дело не только в интересе/неинтересе зэков поработать на земле.



Осужденные, занятые в растениеводстве, привлекаются к труду в соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья. При трудоустройстве на работу осужденные проходят первичный медицинский осмотр, пояснили в бурятском УФСИНе.



По итогам 2020 года среднемесячная зарплата осужденных, занятых в растениеводстве, составила 11214,13 рубля. И все хорошо в меру. Ибо закон установил, что производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению осужденных.



«Королева» посадок



Картошка – вот «королева» УФСИНовских полей Бурятии. Она в 2021 году займет 45 гектаров земли. Это более 80% всей земли, которую отдадут колонии в этом сезоне под возделывание разных культур. Осенью картошку стараются рачительно выкапывать полностью, чтобы не ушла под снег.



Увеличения доли посадок высокопродуктивных сортов картофеля в структуре картофельных посадок не наблюдается, говорят в «колониальном» ведомстве.



Но, как показывают цифры, все не так уж плохо.



Средняя урожайность картошки в колониях составляет около 136 центнеров с гектара. На воле в сельхозорганизациях Бурятии – около 181. То есть результативность агротруда заключенных вовсе не позорная. Как заверили в ведомстве, труд осужденных на посадке и сборе картофеля механизирован на 80%.



Овощи открытого грунта - капуста, морковь, свекла - в местных колониях показывают урожайность порядка 294 центнеров с гектара. На воле она чуть-чуть больше, на мизерную величину.



Помимо того, есть теплицы для огурцов и помидоров, в которых их в основном и культивируют. Но сеньоры-помидоры и молодцы-огурцы займут только 1% земли, отведенной под «колониальное» земледелие.



Есть еще один интересный факт. Он свидетельствует, что в исправительных колониях, оказывается, довольно хорошо разбираются в выращиваемых сельхозрастениях.



При выборе семенного материала подведомственные учреждения отдают предпочтение выращиванию гибридов, сообщили «Номер один» в бурятском УФСИНе.



Представляете, уважаемые читатели, в «тюремном» ведомстве знают, что существуют сорта и гибриды и между ними наблюдается заметная разница. Напомним, если кто забыл, что гибриды обладают более высокой урожайностью. Колонии, оказывается, у нас вполне «гибридные».



Но вот цветы в бурятских колониях не выращиваются. И планов начать развивать цветоводство тоже нет. А жаль... Иначе со временем в исправительных учреждениях могла бы появиться селекционная школа со своими достижениями.



Выходящие на свободу заключенные-цветоводы готовили бы себе из числа вновь прибывающих осужденных смену. С годами и десятилетиями можно было бы надеяться на появление в «колониальных» оранжереях собственных выведенных сортов: розы «Роза Южлага», нарцисса «Восточные звезды» или гладиолуса «Дыхание Цолги».



Но этому не бывать.



Петр Санжиев, «Номер один».