«Сплошной разврат и пошлость»

Почему стыд может негативно отразиться на личной жизни человека?



«Стыдно, когда видно, а когда не видно, то и не стыдно» - распространенная поговорка, точно отражающая суть отношения общества к стыду. Но если вдуматься, что это за чувство? Любой подтвердит, что стыд переживается достаточно тяжело, бывает, что человек надолго застревает в нем, и тогда это чувство может помешать ему полноценно жить, не позволит реализоваться. Причем не только в социуме, но и в сексуальной жизни. «Не бойтесь стыда, научитесь его осознавать и понимать, и тогда ваша жизнь будет намного счастливее», - утверждает психолог-сексолог Оксана Огнева.



Стыд – эмоция, присущая всем



- Оксана Александровна, многие читатели нашей рубрики недоумевают, как можно откровенно говорить о сексе, дескать, как вам не стыдно. Стыдно ли говорить об интимном? Почему наши беседы должны вызывать стыд?



- Меня как-то спросили, можно ли меня смутить чем-либо. Как профессионала во время терапевтической сессии это практически невозможно, но это вовсе не значит, что я не испытываю эмоцию стыда или неловкости. Просто умею отслеживать в себе эту эмоцию и безопасно ее проживать. Если бы у меня не было ни стыда, ни совести, то я не то что психологом не работала бы, я была бы асоциальной личностью.



Вопрос не в том, что у меня нет стыда, а в том, что я знаю: стыд - это эмоция, и она присуща всем. Она делает меня живой, а еще есть выбор, как реагировать на эту эмоцию, могу ли замереть от стыда, замолчать, закрыться, уйти от контакта или осознать стыд и прожить его. Совладать с этим чувством не всегда просто, в стыде много энергии. Нам бывает стыдно за все: и проявлять эмоции, и быть счастливой и богатой, и ошибаться. И это нормально!



Стыд человек испытывает постоянно, потому что совесть - это такое мерило, благодаря которому он сопоставляет свои действия относительно правил и норм мира. Вы все время сверяетесь – а правильно ли я поступил? Подавляющее большинство людей действуют на автомате: человеку стало неловко, он покраснел и принял решение никогда не делать того, что вызывает стыд. Иногда из-за стыда в принципе перестает делать что-либо для того, чтобы быть счастливым и удовлетворенным человеком. Людям некогда думать о стыде, многие предпочитают «проскочить» эмоцию стыда. Им не до анализа, что такое стыд, совесть и откуда берется чувство вины.



- Обязательно ли нужно анализировать?



- Интенсивность проживания эмоции стыда очень высокая, и если у человека нет навыка ее проживания, то он будет пользоваться привычными стратегиями: либо убегать от стыда, либо нападать («как вам не стыдно!»), либо замирать. Но ни то, ни другое и ни третье не поможет выбраться из замкнутого круга, потому как, испытывая чувство стыда, самое время остановиться и спросить себя – что, собственно, сейчас со мной происходит?



К слову, многие часто путают чувство стыда и вины, хотя разница очевидна. Чувство вины всегда будет относиться либо к действию, либо к бездействию, которое нанесло ущерб другому человеку. Чтобы справиться с этим чувством, есть множество способов: попросить прощения, покаяться, подарить подарок, заплатить, компенсировать ущерб, купить новое. В стыде же все внимание будет обращено на то, каким я представляюсь другим, а вдруг каким-то не таким. И это говорит про сомнения в себе, про трудность самопредъявления и взаимодействия с внешним миром.



Порицание нормы



Сексуальность и стыд тесно связаны, потому что быть сексуальным в нашем обществе стыдно. Культура общества буквально с детства прививает нам стыд там, где речь идет о реализации телесных потребностей. В прошлой статье мы уже говорили о том, как запрет на прикосновение к своим гениталиям у девочек приводит к такому заболеванию, как аноргазмия. Сейчас я хочу сделать акцент на том, что этот запрет всегда реализуется именно через стыд. Родители стыдят. Трогать себя «там» - стыдно! Надевать одежду, подчеркивающую тело, - стыдно. Быть красивой - стыдно. Знакомиться с мальчиками первой - стыдно и т. д. и т. п. Общество бесконечно стыдит сексуальность.



- Хорошо, когда человек справляется со стыдом, а что может случиться, если нет?



- Я приведу очень трагичный пример для того, чтобы было понятно, насколько общество может быть жестоким в своем отстаивании позиций, там, где речь идет якобы о безнравственном поведении, достойном порицания и стыда.



Мама вернулась с работы чуть раньше и застала свою шестнадцатилетнюю дочь на площадке подъезда с одноклассником, они целовались. Реакция матери была ужасающей. Она вцепилась в волосы дочери и с криками «шлюха, проститутка и как тебе не стыдно позорить себя и мать» начала мутузить дочь. На крик вышли соседи, потом об этом узнал весь дом, двор, школа, и девушка была обречена изо дня в день сталкиваться с осуждающими взглядами людей.



Как думаете, чем закончилась эта история? Девушка не справилась именно со стыдом и ушла из жизни. Случилась невообразимая трагедия там, где на самом деле речь должна была идти о норме прихосексуального развития, так как именно в этом возрасте на фоне физиологического полового развития происходит активное формирование эротического либидо и петтинга, в подростковом возрасте это признак здорового развития.



Кто виновен в том, что юная жизнь оборвалась, так и не успев вступить во взрослую жизнь? Виновна ли в смерти дочери мать, чью судьбу не иначе как трагичной не назовешь. Она сама родила дочь в 16 лет, осталась одна и испытывала стыд всю последующую жизнь, каждый раз заливаясь краской стыда, когда людям становилось понятно, во сколько лет она ее родила. Каждый день женщина смотрела на дочь глазами, в которых любовь постоянно смешивалась с жгучим стыдом, и это было для нее невыносимо. Мать не жила, а выживала. Пытаться донести до женщины, что сексуальность - это про удовольствие, будет просто кощунством.



Эта трагедия, скорее, исключение, чем правило в современном мире, но вряд ли можно сейчас встретить человека, у которого не найдется среди близких и знакомых история с ранней беременностью или абортом.



Статистическое количество ранних беременностей и абортов в нашей стране в последние годы значительно снижается, и ситуация меняется в лучшую сторону. Отчасти именно потому, что повышается уровень образованности населения в вопросах, связанных с сексуальностью. В обществе повышается уровень сексуальной культуры. Лично меня поражает до глубины души, что там, где общество должно быть активно заинтересовано в повышении уровня сексуальной культуры, я все еще слышу реплики: «как вам не стыдно говорить о сексе».



Превращает в невидимку



Стыд блокирует жизнь, в том числе и сексуальную. Испытывая это чувство, люди элементарно не могут познакомиться, не говоря уже о выстраивании здоровых сексуальных партнерских отношений.



Интересным представляется классификация стыда, представленная практикующим гештальт-терапевтом Игорем Погодиным в работе о феноменологии стыда. Подробнее остановлюсь на таком понятии, как токсический стыд.



У людей с токсическим стыдом нет устойчивого образа себя и других людей. В окружении людей им хочется спрятаться, потому что то, какими они сейчас представляются себе, как им кажется, в глазах других людей, является для них неприемлемым. Им кажется, что другим они представляются смешными, нелепыми, необразованными, некрасивыми, несексуальными, а значит, другие люди это видят и могут их отвергнуть. Это мучительное ощущение, которое вы испытываете каждый раз, когда рядом появляются другие люди.

Стыд основан на сильном возбуждении и является рекордсменом по хранению витальности. Если он появляется на терапии, значит, в этом месте много возбуждения, потребностей, важности и витальности. Здесь витальность – это способность оставаться живым, способность действовать, ощущать в себе силу, энергию, энтузиазм.



Приходя на консультацию, человек редко говорит о том, что ему необходимо поработать с чувством стыда, чаще его запрос связан с горечью, что он столкнулся с непреодолимыми трудностями и сил для жизни нет, совершенно не подозревая, что трудности могут быть связаны со стыдом.



- Разъясните, трудности какого порядка?



- Стыд часто мешает не только самопредъявляться, но и взять что-то себе, отстоять свое мнение, сказать «я хочу», «мне нужна прибавка», «мне нужны деньги», «я устаю», «много нагрузки, ответственности», «мне не хватает времени», «мне нужно пространство, ресурсы, поддержка».



Человек оказывается весь в социальных рамках, превращается в невидимку. Чтобы стать заметным и предъявить себя миру, реализуя свои совершенно простые и естественные потребности, ему надо начать осознавать стыдное, разбираться, почему он себя так чувствует, спрашивать себя, откуда этот стыд?



Сексуальность – это не стыдно



У человека всегда есть выбор при осознании чувства стыда: либо проскочить и остаться нереализованным, «одобряемым» обществом, либо притормозить и разобраться в себе, в своих ощущениях и что-либо сделать, например, заглянуть, что находится по ту сторону стыда, и обнаружить там много интересного.



Есть много разного стыда, и есть стеснение, когда неловко за внешний вид, например. Когда, на ваш взгляд, красивая женщина вдруг говорит, что у нее большой нос или она полная, с этого момента она как бы несвободна в самопредъявлении. Вы смотрите на нее и недоумеваете, вам становится понятно, как сильно она себя ограничивает. Она испытывает стыд там, где его не должно быть. Ценой стыда будут отношения, которые так и не состоятся, а могли бы.



- Часто стыд идет от непонимания и непринятия себя…



- Важно понимать, что сексуальное просвещение - это не про десять способов «насосать» на счастливую жизнь, хотя быть технически оснащенным тоже важно по очень простой причине, и тут у меня найдется печальный пример, когда мужчина бросил семью - жену и пятеро детей - и ушел к любовнице потому, что она доставляла ему сексуальное удовольствие посредствам оральных ласк.



Это яркий пример несовпадения диапазонов сексуальной приемлемости, где разные уровни сексуальной культуры стали причиной распада семьи. Интересно, что реакция населения на этот случай будет диаметрально противоположной. Одни скажут: «боже мой, какая нелепость, оральные ласки - это нормально». Другие осудят и начнут стыдить «развратного» мужчину и активно поддерживать «святую» женщину, что этими губами целует детей.



Остановить этот беспредел в спорах, не приводящих ни к чему хорошему, можно только тогда, когда люди начнут массово понимать, что сексуальность – это, в первую очередь, научный термин, а не только про то, что стыдно, когда видно.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: «Стыдно, когда видно, а когда не видно, то и не стыдно» - распространенная поговорка, точно отражающая суть отношения общества к стыду. Но если вдуматься, что это за чувство? Любой подтвердит, что стыд переживается достаточно тяжело, бывает, что человек надолго застревает в нем, и тогда это чувство может помешать ему полноценно жить, не позволит реализоваться. Причем не только в социуме, но и в сексуальной жизни. «Не бойтесь стыда, научитесь его осознавать и понимать, и тогда ваша жизнь будет намного счастливее», - утверждает психолог-сексолог Оксана Огнева.- Меня как-то спросили, можно ли меня смутить чем-либо. Как профессионала во время терапевтической сессии это практически невозможно, но это вовсе не значит, что я не испытываю эмоцию стыда или неловкости. Просто умею отслеживать в себе эту эмоцию и безопасно ее проживать. Если бы у меня не было ни стыда, ни совести, то я не то что психологом не работала бы, я была бы асоциальной личностью.Вопрос не в том, что у меня нет стыда, а в том, что я знаю: стыд - это эмоция, и она присуща всем. Она делает меня живой, а еще есть выбор, как реагировать на эту эмоцию, могу ли замереть от стыда, замолчать, закрыться, уйти от контакта или осознать стыд и прожить его. Совладать с этим чувством не всегда просто, в стыде много энергии. Нам бывает стыдно за все: и проявлять эмоции, и быть счастливой и богатой, и ошибаться. И это нормально!Стыд человек испытывает постоянно, потому что совесть - это такое мерило, благодаря которому он сопоставляет свои действия относительно правил и норм мира. Вы все время сверяетесь – а правильно ли я поступил? Подавляющее большинство людей действуют на автомате: человеку стало неловко, он покраснел и принял решение никогда не делать того, что вызывает стыд. Иногда из-за стыда в принципе перестает делать что-либо для того, чтобы быть счастливым и удовлетворенным человеком. Людям некогда думать о стыде, многие предпочитают «проскочить» эмоцию стыда. Им не до анализа, что такое стыд, совесть и откуда берется чувство вины.- Интенсивность проживания эмоции стыда очень высокая, и если у человека нет навыка ее проживания, то он будет пользоваться привычными стратегиями: либо убегать от стыда, либо нападать («как вам не стыдно!»), либо замирать. Но ни то, ни другое и ни третье не поможет выбраться из замкнутого круга, потому как, испытывая чувство стыда, самое время остановиться и спросить себя – что, собственно, сейчас со мной происходит?К слову, многие часто путают чувство стыда и вины, хотя разница очевидна. Чувство вины всегда будет относиться либо к действию, либо к бездействию, которое нанесло ущерб другому человеку. Чтобы справиться с этим чувством, есть множество способов: попросить прощения, покаяться, подарить подарок, заплатить, компенсировать ущерб, купить новое. В стыде же все внимание будет обращено на то, каким я представляюсь другим, а вдруг каким-то не таким. И это говорит про сомнения в себе, про трудность самопредъявления и взаимодействия с внешним миром.Сексуальность и стыд тесно связаны, потому что быть сексуальным в нашем обществе стыдно. Культура общества буквально с детства прививает нам стыд там, где речь идет о реализации телесных потребностей. В прошлой статье мы уже говорили о том, как запрет на прикосновение к своим гениталиям у девочек приводит к такому заболеванию, как аноргазмия. Сейчас я хочу сделать акцент на том, что этот запрет всегда реализуется именно через стыд. Родители стыдят. Трогать себя «там» - стыдно! Надевать одежду, подчеркивающую тело, - стыдно. Быть красивой - стыдно. Знакомиться с мальчиками первой - стыдно и т. д. и т. п. Общество бесконечно стыдит сексуальность.- Я приведу очень трагичный пример для того, чтобы было понятно, насколько общество может быть жестоким в своем отстаивании позиций, там, где речь идет якобы о безнравственном поведении, достойном порицания и стыда.Мама вернулась с работы чуть раньше и застала свою шестнадцатилетнюю дочь на площадке подъезда с одноклассником, они целовались. Реакция матери была ужасающей. Она вцепилась в волосы дочери и с криками «шлюха, проститутка и как тебе не стыдно позорить себя и мать» начала мутузить дочь. На крик вышли соседи, потом об этом узнал весь дом, двор, школа, и девушка была обречена изо дня в день сталкиваться с осуждающими взглядами людей.Как думаете, чем закончилась эта история? Девушка не справилась именно со стыдом и ушла из жизни. Случилась невообразимая трагедия там, где на самом деле речь должна была идти о норме прихосексуального развития, так как именно в этом возрасте на фоне физиологического полового развития происходит активное формирование эротического либидо и петтинга, в подростковом возрасте это признак здорового развития.Кто виновен в том, что юная жизнь оборвалась, так и не успев вступить во взрослую жизнь? Виновна ли в смерти дочери мать, чью судьбу не иначе как трагичной не назовешь. Она сама родила дочь в 16 лет, осталась одна и испытывала стыд всю последующую жизнь, каждый раз заливаясь краской стыда, когда людям становилось понятно, во сколько лет она ее родила. Каждый день женщина смотрела на дочь глазами, в которых любовь постоянно смешивалась с жгучим стыдом, и это было для нее невыносимо. Мать не жила, а выживала. Пытаться донести до женщины, что сексуальность - это про удовольствие, будет просто кощунством.Эта трагедия, скорее, исключение, чем правило в современном мире, но вряд ли можно сейчас встретить человека, у которого не найдется среди близких и знакомых история с ранней беременностью или абортом.Статистическое количество ранних беременностей и абортов в нашей стране в последние годы значительно снижается, и ситуация меняется в лучшую сторону. Отчасти именно потому, что повышается уровень образованности населения в вопросах, связанных с сексуальностью. В обществе повышается уровень сексуальной культуры. Лично меня поражает до глубины души, что там, где общество должно быть активно заинтересовано в повышении уровня сексуальной культуры, я все еще слышу реплики: «как вам не стыдно говорить о сексе».Стыд блокирует жизнь, в том числе и сексуальную. Испытывая это чувство, люди элементарно не могут познакомиться, не говоря уже о выстраивании здоровых сексуальных партнерских отношений.Интересным представляется классификация стыда, представленная практикующим гештальт-терапевтом Игорем Погодиным в работе о феноменологии стыда. Подробнее остановлюсь на таком понятии, как токсический стыд.У людей с токсическим стыдом нет устойчивого образа себя и других людей. В окружении людей им хочется спрятаться, потому что то, какими они сейчас представляются себе, как им кажется, в глазах других людей, является для них неприемлемым. Им кажется, что другим они представляются смешными, нелепыми, необразованными, некрасивыми, несексуальными, а значит, другие люди это видят и могут их отвергнуть. Это мучительное ощущение, которое вы испытываете каждый раз, когда рядом появляются другие люди.Стыд основан на сильном возбуждении и является рекордсменом по хранению витальности. Если он появляется на терапии, значит, в этом месте много возбуждения, потребностей, важности и витальности. Здесь витальность – это способность оставаться живым, способность действовать, ощущать в себе силу, энергию, энтузиазм.Приходя на консультацию, человек редко говорит о том, что ему необходимо поработать с чувством стыда, чаще его запрос связан с горечью, что он столкнулся с непреодолимыми трудностями и сил для жизни нет, совершенно не подозревая, что трудности могут быть связаны со стыдом.- Стыд часто мешает не только самопредъявляться, но и взять что-то себе, отстоять свое мнение, сказать «я хочу», «мне нужна прибавка», «мне нужны деньги», «я устаю», «много нагрузки, ответственности», «мне не хватает времени», «мне нужно пространство, ресурсы, поддержка».Человек оказывается весь в социальных рамках, превращается в невидимку. Чтобы стать заметным и предъявить себя миру, реализуя свои совершенно простые и естественные потребности, ему надо начать осознавать стыдное, разбираться, почему он себя так чувствует, спрашивать себя, откуда этот стыд?У человека всегда есть выбор при осознании чувства стыда: либо проскочить и остаться нереализованным, «одобряемым» обществом, либо притормозить и разобраться в себе, в своих ощущениях и что-либо сделать, например, заглянуть, что находится по ту сторону стыда, и обнаружить там много интересного.Есть много разного стыда, и есть стеснение, когда неловко за внешний вид, например. Когда, на ваш взгляд, красивая женщина вдруг говорит, что у нее большой нос или она полная, с этого момента она как бы несвободна в самопредъявлении. Вы смотрите на нее и недоумеваете, вам становится понятно, как сильно она себя ограничивает. Она испытывает стыд там, где его не должно быть. Ценой стыда будут отношения, которые так и не состоятся, а могли бы.- Важно понимать, что сексуальное просвещение - это не про десять способов «насосать» на счастливую жизнь, хотя быть технически оснащенным тоже важно по очень простой причине, и тут у меня найдется печальный пример, когда мужчина бросил семью - жену и пятеро детей - и ушел к любовнице потому, что она доставляла ему сексуальное удовольствие посредствам оральных ласк.Это яркий пример несовпадения диапазонов сексуальной приемлемости, где разные уровни сексуальной культуры стали причиной распада семьи. Интересно, что реакция населения на этот случай будет диаметрально противоположной. Одни скажут: «боже мой, какая нелепость, оральные ласки - это нормально». Другие осудят и начнут стыдить «развратного» мужчину и активно поддерживать «святую» женщину, что этими губами целует детей.Остановить этот беспредел в спорах, не приводящих ни к чему хорошему, можно только тогда, когда люди начнут массово понимать, что сексуальность – это, в первую очередь, научный термин, а не только про то, что стыдно, когда видно.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru