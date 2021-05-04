Бизнесмена Бурятии заподозрили в связях со сторонниками радикального ислама

Ставший неугодным для местной полиции житель пошел в суды



МВД по Бурятии приняло решение о нежелательности пребывания в стране гражданина Н. И. Ставший неугодным для местной полиции житель, возмутившись этим решением, пошел обжаловать его в суды, настаивая на том, что он честный предприниматель и примерный семьянин. Но в суде выяснилось, что силовики внесли его в список «нежелательных» из-за возможных связей со сторонниками радикального ислама и предполагаемого поиска последователей.



Идеальный кандидат



Решение о нежелательности пребывания Н. И. в стране приняло Министерство внутренних дел по Бурятии в конце прошлого года. Сам «нежелательный» гражданин тут же отправился в Советский районный суд с иском к МВД о признании этого решения незаконным.



«Оспариваемое решение является вмешательством со стороны публичных властей в осуществление его личной и семейной жизни, принято без учета длительности его пребывания в РФ. С 2008 года он проживает на территории РФ, оформил документы, разрешающие пребывание и проживание на территории РФ. Вместе с истцом проживают его беременная супруга и двое несовершеннолетних детей, которые находятся на его иждивении. Супруга имеет вид на жительство, истец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, платит налоги, не нуждается в социальном обеспечении со стороны государства», - описывает Советский суд его позицию.



Также Н. И. упирал на то, что за время проживания в стране не допустил ни одного нарушения миграционного законодательства. Не привлекался он и к административной или уголовной ответственности. То есть репутация без единого пятнышка, практически идеальный кандидат на получение гражданства. В чем же дело?



Представитель МВД по Бурятии на суде невозмутимо предложила отказать Н. И. в иске. И рассказала, что решение о нежелательности пребывания принято на основании сведений, в том числе поступивших из УФСБ по республике, «о связях со сторонниками радикального ислама, поиске сподвижников».



Замечен в сомнительных связях



Суд выяснил, что в Центр по противодействию экстремизму МВД по Бурятии неоднократно поступала информация (в том числе из УФСБ) о том, что Н. И. «придерживается радикальных форм ислама, поддерживает идеологию «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) и осуществляет поиск сподвижников». Поэтому ему отказано в получении российского гражданства, а его пребывание признано нежелательным.



К слову, международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» признано запрещенным на территории Российской Федерации еще в 2009 году.



Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России, судом установлено, что «деятельность структурных подразделений ДТ «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».



Таким образом, в решении Советского райсуда говорится, что Н. И., «находясь на территории РФ, создает реальную угрозу общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».



Доводы о том, что Н. И. – законопослушный предприниматель и примерный семьянин, тоже не убедили суд в незаконности решения МВД.



«Само по себе наличие семьи, проживающей на территории Российской Федерации, не освобождает иностранных граждан от соблюдения законов Российской Федерации. Обстоятельств невозможности совместного проживания семьи истца в Киргизской Республике при рассмотрении данного дела судом не установлено», - намекнул суд Н. И. о том, что дружно жить со своими родными можно и за пределами России.



Уровень доверия



В итоге Советский суд решил оставить исковые требования Н. И. без удовлетворения. Но он на этом не остановился и решил обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии.



«В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда первой инстанции, указывая, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что нежелательность пребывания (проживания) на территории Российской Федерации обусловлена интересами правопорядка, экономического благосостояния страны, установлена в целях предотвращения беспорядков и преступлений или для охраны здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц», приводит «верхушка» доводы Н. И.



По его мнению, судом первой инстанции «не учтена длительность его проживания в РФ, его семейное положение, отношение к уплате налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем, род деятельности и профессия, законопослушное поведение».



Впрочем, Верховный суд республики не нашел оснований сомневаться в выводах ФСБ, МВД и суда первой инстанции.



«Поступившая из УФСБ по Республике Бурятия информация являлась обязательной для учета территориальным органом исполнительной власти в сфере миграции и была обоснованно расценена в качестве основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации», - гласит решение «верхушки».



В том же документе указано, что у суда нет никаких оснований ставить под сомнение сообщение УФСБ по Бурятии, «имеющего право оценки соответствующей деятельности иностранных граждан как представляющей угрозу государственной безопасности».



В итоге снова отказ. У самого Н. И., конечно, есть еще возможность обжаловать это решение в кассационной инстанции либо обратиться в международные суды. Где уровень доверия к ФСБ, думается, несколько меньше, чем у российской Фемиды. Впрочем, особо надеяться на успех было бы слишком оптимистично.



Возникает вопрос: если Н. И. и правда связан с запрещенной в стране организацией, где уголовное дело? Почему его не преследуют по закону, ограничиваясь лишь признанием его нежелательным гостем?



Возможно, ответы на эти вопросы появятся в ближайшем будущем. Но не факт.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: pixabay.com

