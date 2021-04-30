В Улан-Удэ продлят работу трамваев до 23:30

Решение принято после восьмилетнего перерыва, когда они ходили до 22:00



В Улан-Удэ продлевают работу трамваев до 23:00. Они начнут ездить по новому графику с 1 мая по 30 сентября. В будние дни, субботу – до 23:30, в воскресенье – до 23:00. Интервал движения в будни в часы пик – 6-7 минут, в выходные – от 7 до 10 минут, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Напомним, в 2013 году, было принято решение о сокращении трамвайного движения до 22:00 из-за нерентабельности. Однако в последние годы идет значительный рост пассажиропотока, растет популярность городского электрического транспорта. В связи с этим администрацией города в этом году решено вернуть прежний режим работы трамваев с 1 мая.



«Более 40 тысяч человек ежедневно перевозят наши трамваи. И это данные анализа пассажиропотока за первый квартал этого года. С наступлением теплого времени года и увеличением светового дня, как правило, увеличивается транспортная мобильность – горожане активнее пользуются трамваем, больше проводят времени на улице и позже возвращаются домой. Поэтому принято решение увеличить время курсирования трамваев. Пять месяцев они будут работать по продленному графику», – рассказал Игорь Шутенков.



Отметим, укороченный график работы общественного транспорта постоянно подвергается критике горожанами. Особенно от этого страдают жители отдаленных микрорайонов. Правда, большинство из них обслуживают исключительно микроавтобусы.



Фото: ulan-ude-info.ru

