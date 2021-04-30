Житель Иркутской области осужден за убийство трехлетнего ребенка

Рецидивист избил малыша, который умер в больнице от разрыва печени



В Иркутске вынесен приговор 24-летнему жителю Нижнеилимского района. Он признан виновным в «убийстве малолетнего» и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Следствием и судом установлено, что 7 сентября прошлого года молодой человек умышленно нанес трехлетнему сыну своей сожительницы удары в область спины, головы и живота. В результате мальчик получил травму в виде разрыва печени и скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. Мужчина после совершения преступления скрылся.



На следующий день сотрудники полиции задержали фигуранта. Ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые отбывал наказание в исправительной колонии.



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