В Улан-Удэ в майские каникулы дежурные группы будут открыты в 22 детсадах

О необходимости работы дежурных групп высказались родители более 600 детей



В Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова Комитет по образованию провел мониторинг потребности мест в детских садах на период майских каникул. На утро 30 апреля потребность в работе дежурных групп высказали родители более 600 детей в 22 детских садах, сообщили в городской администрации.



Дежурные группы будут открыты в муниципальных детских садах № 1, 16, 27, 33, 51, 56, 58, 59, 64, 70, 71, 84, 87, 89, 95, 96, 97, 112, 113, 139, 143, 161. Для посещения детского сада в праздничные дни родителям необходимо предоставить справку с места работы о функционировании организации в этот период.



«Количество групп в работающих детских садах будет зависеть от количества нуждающихся», - уточнили в комитете.



Напомним, ранее Игорь Шутенков поручил с 4 по 7 мая организовать работу дежурных групп в городских детских садах для детей, чьи родители будут работать в период продленных майских праздников. К ним относятся дети сотрудников полиции, городских коммунальных служб, торговли, общепита, медицинских работников и другие.



Фото: ulan-ude-info.ru

