В Бурятии военные инженеры навели переправу через Джиду

Понтонный мост вновь свяжет села Дырестуй и Зарубино с «большой землей»



В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино, сообщили в пресс-службе ВВО.



Уже четвертый год подряд военные приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственной. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.



Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили 200-километровый марш из пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы. Осложнила работу в районе наведения переправы скорость течения реки - около 1,2 километра в час.



Длина понтонной переправы превысила 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.



Военнослужащими будет организована комендантская служба для обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта и ежедневного контроля состояния наведенной переправы.



Сооружение понтонной переправы значительно облегчит жизнь местному населению, теперь жители сел могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы. Мост будет работать до поздней осени.



Фото: function.mil.ru

