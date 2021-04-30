В Бурятии прекратили уголовное дело против инспектора заповедника

Информацию подтвердил сам Сергей Красиков, которого пытались оговорить браконьеры
В Бурятии прекращено уголовное дело против Сергея Красикова инспектора Байкальского заповедника, задержавшего браконьеров, которые затем пытались обвинять его в превышении полномочий. Об этом сообщил «Номеру один» сам Сергей Красиков. Инспектор пока воздержался от комментариев и отметил, что еще не успел прочитать постановление, так как находится на службе.
- Дирекция Байкальского заповедника выражает огромную благодарность всем, кто помогал в распространении информации и восторжествовании справедливости! – написали коллеги Сергея в социальных сетях.
Жители Бурятии тоже порадовались за земляка - под соответствующей новостью набралось множество комментариев.
- Ну, теперь ждём хороших новостей о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к этому беспределу, - написали горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Прекрасная новость. Неужели судейство и прокуратура могут нормально работать и не обвинять невиновного человека! Интересно, у них хватит профессионализма и духа призвать к ответу высокопоставленных? – задаются вопросом там же.
- Слава Богу! Завершилось! Ура! – ликуют жители Бурятии.
Стоит отметить, что официальное постановление пока еще не пришло в Байкальский заповедник.
Напомним, инспекторы Байкальского биосферного заповедника, в ведении которого находится Алтачейский заказник, осенью прошлого года задержали группу вооруженных браконьеров, отстрелявших с автомобиля двух косуль. При задержании водитель машины попытался наехать на инспектора Сергея Красикова — тот получил перелом руки и сотрясение мозга. Позже сотрудники заповедника все же смогли задержать преступников.
Однако следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района Бурятии отказались возбуждать уголовное дело по факту попытки задавить государственного инспектора Красикова. Вместо этого, по заявлению браконьеров, на него самого заведено уголовное дело за превышение полномочий, хотя инспектор действовал в строгом соответствии со своими обязанностями и правами. Уголовное преследование инспектора возмутило природоохранное сообщество и широкую общественность.
фото: из личного архива Сергея Красикова.
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