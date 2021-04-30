В Улан-Удэ открыт сезон фонтанов

Начали работать четыре городских фонтана



В Улан-Удэ сегодня специалисты «Комбината по благоустройству» провели пусконаладочные работы на самом большом и самом технически сложном фонтане города в парке «Мемориал Победы». Также горожан начали радовать и другие фонтаны. Подготовка к их запуску велась в течение двух недель, так как все оборудование заново монтируется после зимы и требует проверки и настройки, сообщили в городской администрации.



Фонтан «Победа» в форме звезды был открыт в июне 2016 года. Он является частью фонтанного комплекса, так как есть еще четыре дополнительные чаши фонтанов. Фонтан полностью автоматизирован и оснащен датчиками силы ветра, синхронной подсветки, системой обеззараживания воды. В чашах фонтанного комплекса залиты 400 кубометров воды. Высокие струи воды создаются с помощью пяти высокочастотных насосов, в главной звезде установлены 120 светодиодных светильников красного, синего и зеленого цветов, в боковых чашах по 18 светильников разных цветов.



Сегодня также начал работать фонтан у Гостиных рядов в Шахматном сквере, открытый в 2011 году, фонтан «Рыбы» на улице Ленина (Арбат) с фигурами двух рыбок, переплетенных в виде круга, что в буддийской философии означает бесконечность времени. Фонтан «Рыбы» начал работать с 2005 года.



В 2019 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» Комитетом городского хозяйства реконструирована площадь Славы, которую основали работники Улан-Удэнского ЛВРЗ еще в 30-х годах прошлого века. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» был построен новый фонтан в виде пятиконечной звезды вместо неработающего фонтана советских времен.



Фото:

