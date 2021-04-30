В ведущем вузе Бурятии назначен новый ректор

Место главы ВСГУТУ занял Игорь Сизов, который являлся проректором по учебной работе

Накануне сменился руководитель Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Теперь место ректора займет Игорь Сизов – ранее специалист являлся проректором по учебной работе. В настоящее время информацию подтвердили в пресс-службе Минобрнауки Бурятии, однако пока Игорь Сизов официально в должность еще не вступил и имеет статус исполняющего обязанности. Соответствующие документы находятся в разработке.

У нового ректора трудовой стаж - более 32 лет. Игорь Сизов является доктором технических наук. Окончил Московский институт приборостроения по специальности «Материаловедение в машиностроении» , а также аспирантуру Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана. Кроме того, Игорь Сизов - заслуженный деятель науки Республики Бурятия, почетный работник высшего профессионального образования РФ, имеет медаль «За заслуги перед университетом» I степени, заслуженный работник науки и образования Монголии.



Предшественник Игоря Сизова Владимир Сактоев руководил вузом с 1997 года.

фото: ВСГУТУ