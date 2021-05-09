Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие улан-удэнцы!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – праздник, который дорог всем нам. В этот день мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир. Ведь все мы – наследники мужественных и сильных духом людей, которых с гордостью называем поколением победителей. Память об их подвиге объединяет нас, делает сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. И наш долг – окружить заботой и вниманием всех ныне здравствующих ветеранов.Низкий поклон вам, дорогие отцы, деды и прадеды! Мы всегда будем помнить, что вы сделали для нас!Мира, добра и благополучия! С праздником! С Днём Победы!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев