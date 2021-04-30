В Забайкалье в майские каникулы запретили алкоголь

Впрочем, только в местах проведения массовых мероприятий



В Забайкалье на территории региона в период майских праздников запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, сообщил официальный краевой портал.



«В соответствии с действующим законодательством розничная продажа алкогольной продукции в майские праздники запрещена в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Ограничения действуют за два часа до начала мероприятий, в период их проведения и в течение часа после», - отметили специалисты региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.



Однако в случае, если на территории муниципального образования не предусмотрена программа массовых мероприятий, то запрет на реализацию алкогольной продукции не действует.



Фото: пресс-служба региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

