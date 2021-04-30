В Улан-Удэ открыли новый детсад в 140а микрорайоне

Он рассчитан на 280 мест





30 апреля в Улан-Удэ торжественно открылся новый детский сад № 86/2 «Оюна» в 140 «а» микрорайоне. В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту. В современном садике есть музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, пищеблок. Детский сад уже полностью укомплектован и функционирует с 15 марта. В нем семь групп от 3 до 7 лет и семь групп от 1,5 до 3 лет.





В 2020 году администрацией Улан-Удэ было принято решение о приобретении здания этого детского сада и прикреплении его к дошкольному учреждению №86 «Оюна» в рамках реализации комплекса мер по достижению 100% доступности. Из федерального бюджета были выделены субсидии в рамках реализации мероприятий по поручению правительства России по созданию дополнительных мест в детских садах.





- Это долгожданное событие, ведь это первый садик в данном микрорайоне. Других дошкольных учреждений здесь нет. Я надеюсь, что в этом детском саду всегда будет звучать счастливый детский смех, будет радость, любовь. Я желаю, чтобы детишки всегда были здоровы, а воспитатели, нянечки и родители приложили максимум усилий, чтобы с энтузиазмом и добром воспитать наше будущее поколение, наших маленьких горожан, - поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Этот квартал активно застраивается, здесь большое количество новых жителей и нужно, чтобы у детей были комфортные условия. Мы над этим работаем вместе с городом. Хотел бы поблагодарить наших подрядчиков, которые оперативно выполнили всю необходимую работу. Мы строим детские сады, строим школы и будем продолжать это делать, чтобы нашим детям было куда ходить, развиваться, и чтобы родители могли спокойно работать, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В настоящий момент продолжается строительство детских садов по типовому проекту в мкр. Забайкальский, Дивизионный и по улице Боевой. Также детские сады начали возводить по улицам Лермонтова и Конечная. Строительство учреждений ведется в рамках национального проекта «Демография», утвержденного в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Фото: мэрия Улан-Удэ