В Улан-Удэ скоро начнут отключать горячую воду

График отключений обнародовала ТГК-14

С наступлением тепла в Улан-Удэ заканчивается отопительный сезон. Вскоре начнутся гидравлические испытания тепловых сетей.Как сообщили в ТГК-14, график испытаний и отключения горячего водоснабжения согласован с администрацией Улан-Удэ. Испытания тепловых сетей, относящихся к централизованным источникам: Улан-Удэнским ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, пройдут поэтапно по магистралям, а значит, сроки отключения горячей воды для жителей будут разные.На первом этапе запланированы испытания по тепломагистралям района Шишковки с 11 по 13 мая и от ул. Ключевская по 20а квартал - с 11 по 14 мая. Вторым этапом будут проводиться испытания по магистрали района ПВЗ и ФСК с 24 по 25 мая. Опрессовка на теплосетях и трубопроводов по котельному комплексу запланирована с 12 по 14 мая.Третий этап гидравлических испытаний по тепломагистралям центральной части Советского района, Пентагона, по улицам Моховая, Тропинина и Шаляпина пройдет с 21 по 25 июня. В этот период будут отключены все потребители сразу, относящиеся к централизованным источникам (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2).Помимо испытаний магистралей, с 26 июля по 4 августа запланирован остановка Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Это необходимо для ремонта оборудования самой станции, который возможен только при полном останове теплофикации и отключением от сети.У жителей, получающих горячую воду от котельных, будет следующий график отключений:- с 19 июля по 1 августа - котельная п. Заречный;- с 26 июля по 8 августа - котельная Загорска;- со 2 по 15 августа - котельная «Юго-Западная»;- с 9 по 22 августа - п. Стеклозавод.- с 16 по 29 августа - п. Аэропорт;- ТГК-14 просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных, которые позволят качественно подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона, - сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, как отметили в Комитете городского хозяйства, подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: для специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».

Одним из главных направлений деятельности КГХ является подготовка и прохождение отопительного периода. В рамках ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. были выполнены мероприятия на общую сумму 1,2 млрд. рублей. Расходы на капитальный ремонт коммунального комплекса увеличились на 15 млн. руб., на ремонт объектов социально бюджетной сферы - на 21 млн. руб.

Напомним, в 2020 году впервые были перераспределены полномочия между Комитетом городского хозяйства и администрациями районов и при подготовке к отопительному периоду. Районными администрациями был осуществлен выезд на 2158 многоквартирных домов, в свою очередь Комитет смог осуществить полную проверку всех 52 источников теплоснабжения на территории города, в том числе 35 муниципальных котельных, 5 ведомственных и 11 котельных Минобороны РФ, а также ТЭЦ-2.

Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.фото: pixabay.com